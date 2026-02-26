Seis promotoras inmobiliarias han planteado hasta nueve ofertas diferentes al Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo y la gestión de 13 parcelas municipales, agrupadas en tres lotes, del Plan Suma Vivienda, en las que se prevé la construcción de más de 600 viviendas de alquiler asequible.

Este martes finalizó el plazo para presentar las candidaturas a la segunda fase de licitación y, según ha podido confirmar OKDIARIO, las constructoras Redes y Pecsa son dos de las interesadas en adjudicarse el nuevo contrato.

La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, según confirman fuentes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales.

En total se estima que las más de 600 viviendas de esta segunda fase permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños y crear alrededor de 9.500 empleos durante las fases de construcción y explotación de los alquileres.

Un total de 2.200 viviendas asequibles

El Plan Suma Vivienda de Almeida permitirá la construcción de más de 2.200 viviendas destinadas a alquiler asequible mediante la colaboración público-privada. Según aseguran las fuentes consultadas de la EMVS, esta fórmula «permite ampliar más rápidamente la oferta municipal de vivienda pública como principal estrategia para reducir el precio del alquiler en la capital».

De esta manera, es el superficiario el que asume la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 70 años, en colaboración con el Ejecutivo municipal. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporan al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

El Ayuntamiento de Almeida, según confirman fuentes conocedoras a este medio, podrá incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige EMVS Madrid, actualmente fijado en 3,5 veces el IPREM, de forma que, a estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM.

Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler. Como en el resto de viviendas de EMVS Madrid, los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de su unidad familiar.

Redes y Pecsa gestionan ya 27 parcelas

Con todo ello, la primera fase del Plan Suma Vivienda ya está en marcha y las empresas adjudicatarias -Redes, Pecsa y Fundación Salas- ya han comenzado a promover las 27 parcelas municipales donde construirán más de 1.600 viviendas de alquiler asequible.

La mayoría de estos pisos, unos 1.000, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. En ese caso, la primera fase del plan generará más de 24.000 empleos durante la construcción y la explotación de los alquileres.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid posee un patrimonio de 9.400 viviendas públicas para los madrileños, cifra que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.