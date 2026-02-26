Cada 28 de febrero se produce algo que es sin duda, una de las fechas más importantes en Andalucía, ya que se celebra su día, con un orgullo compartido que atraviesa sus ocho provincias. El día de Andalucía es una fecha que invita a mirar hacia atrás, a recordar cómo se formó la comunidad tal y como se conoce hoy y, al mismo tiempo, a disfrutar del enorme patrimonio que la convierte en un territorio singular. Desde primera hora del día, pueblos y ciudades suman actos institucionales y propuestas culturales que llenan la jornada de mucho movimiento, también tradición, historia y como no, participación ciudadana, por lo que repasamos ahora las principales actividades para celebrar el Día de Andalucía este sábado.

El Día de Andalucía es también un momento para recordar por ejemplo cuál es origen del nombre, la historia de su autonomía, la simbología de la bandera o la creación del himno y que conviene conocer bien ya que explican por qué esta comunidad ha construido una identidad tan definida a lo largo de siglos de influencias culturales. Comprenderlo forma parte de la celebración, igual que hacerlo visible a través de actividades abiertas a todos los públicos. A esto se suma un programa cultural cada vez más amplio que se extiende por museos, teatros, archivos, centros de arte y enclaves arqueológicos. Son propuestas que buscan acercar el patrimonio a los ciudadanos, con conciertos, talleres familiares, lecturas públicas y exposiciones que funcionan como pequeñas ventanas al pasado y al presente de Andalucía. Y este 2026 la oferta es especialmente diversa, con actividades diseñadas para todas las edades.

Día de Andalucía 2026: qué hacer y actividades por el 28F

Hablar del 28F es volver al origen del nombre Andalucía. Un término que se incorpora al español en el siglo XIII y que procede de la adaptación del gentilicio árabe que designaba los territorios de al-Ándalus. A esa herencia se suma el paso de íberos, celtas, fenicios, cartagineses, romanos o musulmanes, que fueron dejando huellas visibles en el territorio.

El proceso autonómico es otra de las claves del 28F. El referéndum del 28 de febrero de 1980 abrió la puerta a que Andalucía se constituyera como comunidad autónoma con plenas competencias, un hito que culminó con la aprobación del Estatuto en 1981. Años después, en 1983, el Parlamento reconocería a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza, reforzando el vínculo simbólico de la fecha.

También la bandera tiene su propia historia. De color blanquiverde se aprueba en 1918 inspirada en los tonos del paisaje andaluz y acompañada de un escudo donde Hércules sujeta dos leones entre columnas bajo la leyenda «Andalucía por sí, para España y la humanidad». La bandera original vinculada a Blas Infante puede visitarse en su casa museo en Coria del Río. El himno, compuesto por José del Castillo Díaz con letra de Blas Infante, bebe de los cantos populares que los jornaleros entonaban durante la siega.

Actividades culturales destacadas para este Día de Andalucía 2026

La Consejería de Cultura y Deporte ha organizado para este año más de un centenar de actividades repartidas por toda la comunidad. Una de las propuestas más llamativas es Lecturas 27, un ciclo en el que miembros de clubes de lectura recuperan textos de figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre o María Zambrano. Estas sesiones se celebrarán el miércoles 25 en la biblioteca de Jaén y el jueves 26 en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva. Cada encuentro contará además con la intervención de un autor que ofrecerá una mirada personal sobre la Generación del 27.

Entre los participantes figuran nombres como Juan Cobos Wilkins, María Rosal, José Jurado, Rosa Berbel, Begoña M. Rueda o Juanma Gil, que aportarán enfoques muy distintos sobre la influencia y vigencia del grupo poético. La consejera Patricia del Pozo ha subrayado en sus intervenciones la importancia de este aniversario, recordando que se cumplen 46 años del referéndum que definió la voluntad de los andaluces de gobernarse desde el consenso.

Museos y conjuntos culturales

Los museos y conjuntos arqueológicos de Andalucía ofrecen una programación especialmente variada este 28F. Habrá visitas teatralizadas en Puente Tablas, un concierto lírico en Madinat al-Zahra, recorridos guiados por la Alcazaba de Almería o los Dólmenes de Antequera, además de propuestas familiares como el cuentacuentos La leona de Carmo en Carmona o la visita al teatro romano de Itálica. En Baelo Claudia se ha preparado un taller dedicado a la vida cotidiana en época andalusí.

Los museos también suman actividades propias: talleres gastronómicos sobre la cocina popular de al-Ándalus en Córdoba, sesiones familiares en Granada, Sevilla, Cádiz y Jaén, y exposiciones temporales dedicadas a José Caballero en Huelva o a la relación entre paisaje y poesía en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. La música será parte central del día en museos de Huelva, Córdoba y Granada, con conciertos adaptados a distintos públicos.

Archivos, fotografía y arte contemporáneo

Los archivos andaluces también abren sus puertas de una forma poco habitual. Durante estos días organizan recorridos en los que explican cómo trabajan, qué documentos conservan y por qué es tan importante proteger ese patrimonio que normalmente permanece lejos del público. En el Archivo General de Andalucía puede verse la muestra Cartel del 28F, disponible hasta mañana 27 de febrero, mientras que los archivos provinciales han preparado propuestas digitales para que cualquiera pueda acercarse a su labor sin necesidad de desplazarse.

El ámbito artístico suma otros focos de interés. En Almería, el Centro Andaluz de la Fotografía propone dos visitas guiadas a la exposición Misión Andalucía, un proyecto que recorre paisajes de las ocho provincias y que rinde homenaje a la fotógrafa onubense María Clauss. En Sevilla, el Centro Andaluz del Arte Contemporáneo ha programado una performance vinculada al trabajo de Donna Huanca, y en Córdoba el C3A ofrece un taller de danza contemporánea abierto al público.

También en Sevilla, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha preparado una conversación en torno a patrimonio y diseño, acompañada de un taller de artesanía que completa la jornada. Y para quienes prefieran cerrar el día con propuestas escénicas, hay dos citas destacadas: un concierto de guitarra en el Corral del Carbón organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, y una pieza de danza contemporánea en el Teatro Alhambra firmada por el coreógrafo Fernando Hurtado, reconocido en 2025 por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.