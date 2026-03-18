Quién es Fabiana Sevillano: edad, de dónde es y todo sobre la influencer de TikTok en La Velada del Año 6

La cuenta atrás para La Velada del Año ya ha comenzado. La sexta edición del popular evento impulsado por Ibai Llanos reunirá a creadores de contenido de distintas plataformas en un espectáculo que mezcla entretenimiento digital y combates de boxeo amateur. Entre los participantes confirmados destacan figuras muy conocidas de internet como IlloJuan o TheGrefg, quien regresará al ring por segundo año consecutivo.

Sin embargo, uno de los nombres que más conversación ha generado en los días previos al evento es el de la creadora de contenido Fabiana Sevillano. La joven, que ha experimentado un rápido ascenso en redes sociales en los últimos años, protagonizará uno de los combates frente a La Parce, conocida también por su relación con el streamer Westcol.

El enfrentamiento entre ambas ha estado acompañado de declaraciones que han despertado interés entre los seguidores del evento. Durante el primer cara a cara promocional, Fabiana Sevillano reveló un detalle que hasta ese momento no había trascendido públicamente sobre uno de los combates que finalmente no se celebrará.

Última hora sobre La Velada del Año

En el encuentro previo entre las participantes, la sevillana explicó que, en un primer momento, estaba previsto que su ex pareja, Pablo Vera, participara también en la sexta edición de La Velada. Según relató, el plan inicial contemplaba un combate entre Vera y Juan Guarnizo, actual pareja de su rival.

De acuerdo con su versión, la pelea llegó a plantearse seriamente y el creador de contenido español habría estado preparándose durante meses con la vista puesta en ese enfrentamiento. Sin embargo, siempre según la explicación ofrecida por Sevillano, la situación cambió en las semanas previas al evento.

La influencer aseguró que, a tres semanas de la fecha prevista para el combate, Juan Guarnizo comunicó que finalmente no participaría en el enfrentamiento. Sus palabras generaron un inmediato debate entre seguidores del evento y comunidades digitales, ya que muchos desconocían que esa pelea había estado sobre la mesa.

¿Quién es Fabiana y cuántos años tiene?

Más allá de la polémica surgida en la previa del evento, la participación de Fabiana Sevillano en La Velada confirma el crecimiento que ha experimentado su figura en el ámbito digital. La joven, de 24 años, nació en Los Palacios y Villafranca, localidad sevillana donde residió durante gran parte de su vida antes de trasladarse a Madrid.

Su salto a la popularidad se produjo en 2022 gracias a un vídeo grabado durante la Feria de Abril. En aquella grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la joven compartía un sencillo tutorial de maquillaje con un «lip combo» de bajo coste adquirido en un supermercado.

La naturalidad con la que se expresaba y el tono espontáneo del vídeo conectaron rápidamente con miles de usuarios. En cuestión de días, el contenido acumuló millones de visualizaciones y convirtió a la sevillana en uno de los nuevos rostros emergentes de las redes sociales.

El secreto del éxito de Fabiana Sevillano

Parte del éxito de la creadora de contenido reside en su manera directa de comunicarse. Muchas de sus frases espontáneas se han convertido en citas repetidas por sus seguidores, especialmente entre quienes consumen contenido relacionado con la cultura popular andaluza.

Tras el éxito del primer vídeo viral, Fabiana lanzó una serie de contenidos centrados en enseñar a bailar sevillanas bajo el título Bailando sevillanas con Fabiana Sevillano. Estos tutoriales lograron una gran difusión y se convirtieron en una referencia para muchos jóvenes que buscaban aprender los pasos básicos del baile tradicional.

Con el paso del tiempo, su perfil digital se ha ampliado hacia contenidos de estilo de vida, moda flamenca y experiencias personales. La creadora comparte regularmente fragmentos de su rutina y de sus viajes, consolidando una comunidad de seguidores que sigue creciendo.

Su popularidad también se ha visto reforzada por el interés generado en torno a su vida personal. Durante un tiempo mantuvo una relación sentimental con el influencer Pablo Vera que, aunque nunca fue confirmada públicamente mientras duró, terminó saliendo a la luz tras su ruptura.

Guerra con Sofía Surfers

El último año ha sido especialmente intenso para la sevillana. En el ámbito profesional, su trabajo en redes sociales ha sido reconocido en distintas galas dedicadas a creadores digitales. Entre los premios recibidos recientemente destaca el galardón Ídolo del Año en la categoría TikTok, así como el reconocimiento TikTok Star.

Sin embargo, su trayectoria reciente también ha estado marcada por algunas polémicas. Una de las más comentadas se produjo a raíz de un enfrentamiento público con Sofía Surfers, hermana de la influencer Lola Lolita.

El conflicto surgió después de que trascendiera que Fabiana había tenido una relación con el ex novio de la creadora valenciana. La situación generó un intenso intercambio de comentarios en redes sociales y acabó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de ambas.

Ante la repercusión del asunto, la sevillana decidió responder con un vídeo de varios minutos publicado en TikTok en el que ofrecía su versión de los hechos. En ese mensaje defendía su postura y cuestionaba algunas de las críticas recibidas, utilizando un tono firme que rápidamente se difundió por distintas plataformas.