Nadie se lo puede creer: Captan en vídeo a un tiburón blanco en el lugar menos esperado

Un grupo de buceadores ha logrado un hito histórico durante una misión de limpieza ambiental en el canal que separa Túnez de Sicilia. En el transcurso de una expedición por parte de varias organizaciones para retirar redes fantasma atrapadas en un barco hundido, uno de los buzos vio un tiburón blanco.

Uno de los voluntarios, Derk Remmers, lo filmó, convirtiéndose en algo poco habitual de presenciar en el Mediterráneo. “Estadísticamente, es mucho más probable ganar la lotería que encontrarse con un animal tan emblemático bajo el agua», declaró. Y es que se trata de la primera vez que los buceadores logran grabar a esta especie bajo el agua, en su propio hábitat.

El tiburón blanco está catalogado en peligro crítico, por lo que cualquier información sobre él es muy interesante para la comunidad científica. La causa principal de su desaparición es la sobrepesca. Desde el Centro Marino de Sicilia de la Estación Zoológica Anton Dohrn, Carlo Cattano ha confirmado este dato al asegurar que las imágenes son «extremadamente valiosas para comprender mejor la distribución, los hábitos y el comportamiento de esta especie en peligro crítico de extinción, cuya supervivencia se ve amenazada por las actividades humanas».

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¿Dónde se encuentran los tiburones blancos?

Este tipo de tiburones se encuentra principalmente en aguas costeras templadas y subtropicales, concretamente en el noreste del océano Pacífico, el sur de África y Oceanía. Es cierto que los investigadores sostienen que los tiburones blancos podrían volver a habitar la región sur del mar del Norte, entre el Reino Unido, Bélgica y Dinamarca.

El motivo de este cambio lo dan el profesor de Paleoecología Evolutiva de la Universidad de Bournemouth, John Stewart, y el investigador del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, Olivier Lambert: “El cambio climático podría recrear las condiciones que permitieron a los ancestros del gran tiburón blanco cazar en estas aguas».