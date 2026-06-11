Aviso especial de Roberto Brasero a España: ya hay fecha para el peor día de calor y se van a superar los 38º C

A partir del viernes volverán a aumentar considerablemente las temperaturas en todo el país. Roberto Brasero pronostica un calor de pleno verano para este fin de semana.

Especialmente el tercio norte será el que más sufrirá las subidas, donde habrá unas temperaturas que no se acostumbran en esa zona. Para el domingo por la tarde se espera una posible llegada de tormentas en el interior oeste de la península.

Zonas más calurosas de la península

El miércoles, en las zonas de Andújar (Jaén) y de Montoro (Córdoba), las máximas se quedaron en los 39º, siendo las que encabezaron la lista de ciudades más calurosas de España. Lista en la que aparecen los nombres de Córdoba capital, Badajoz y Sevilla.

Llegando a los 40º

Hoy jueves, las temperaturas son más altas en el norte y centro de la península, llegando a los 24º en las comunidades cantábricas. En la meseta norte y el valle del Ebro, las temperaturas ascienden a los 30º. En los valles del Guadalquivir y Guadiana, las temperaturas alcanzan máximas de 38º y 34º respectivamente, según datos de la AEMET.

Este viernes las temperaturas serán calurosas en buena parte del país, para aún no haber llegado el verano. En localidades gallegas de Ourense y Pontevedra las temperaturas rondarán los 32º.

En las zonas del sur del área mediterránea y en zonas del interior de la mitad de la península se esperan incrementos en el horario nocturno. Los termómetros no marcarán por debajo de los 20º.

Para el día sábado 13, se incrementarán las temperaturas respecto a días anteriores, sobre todo en el norte de la península. En Lugo se esperan 35º de máximas, en A Coruña 32º y en Bilbao 33º en sus máximas. En la zona de la meseta, concretamente en Madrid, se esperan 34º. El valle del Ebro marcará más de 36º y el domingo se espera que rocen los 40º. Los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir sufrirán temperaturas de 36º a 38º.

Vientos de Levante

El tiempo será estable durante estos días, salvo chuvascos aislados en zona de montaña del este de la península. Posibilidades de lluvia también en Ceuta y Melilla.

La zona del estrecho se levanta hoy con bandera amarilla por rachas del viento de Levante que alcanzan los 70 km/h. Oleaje presente en la isla de Menorca y en la costa de Alborán. Canarias recibe hoy al Papa León XIV, con menos rachas de viento respecto a otros días.