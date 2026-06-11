La jornada del 11 de junio de 2026 traerá intervalos de nubes bajas y posibilidad de precipitaciones débiles durante la mañana en toda la provincia, aunque por la tarde el cielo tenderá a despejarse. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas ascenderán en el Prepirineo y nordeste. Un viento suave, que cambiará a componente sur en las horas siguientes, completará el día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de junio

Barcelona: cielos nublados con chubascos matutinos

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, mostrando un manto de nubes que sugiere la posibilidad de algún chubasco. Con una temperatura de 21 grados y un ambiente ligeramente cargado por la humedad, se espera que las ráfagas de viento, de unos 15 km/h, acaricien la ciudad sin mayor estruendo. A medida que avanza el día y el sol brilla con más fuerza, este no será un buen día para olvidarse del paraguas, ya que el riesgo de precipitaciones se incrementa, especialmente hasta el mediodía.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más apacible, con una temperatura que alcanzará los 26 grados, ofreciendo un retazo de verano antes de que la luz del día se retire a las 21:24. La sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se perciba caluroso a pesar de que el cielo se despeje gradualmente. La jornada concluirá con una noche tranquila, con temperaturas en torno a los 21 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar de la velada.

L’ Hospitalet de Llobregat: hogar de nubes y viento fuerte

A medida que el sol asoma por el horizonte, L’ Hospitalet de Llobregat se prepara para un día marcado por la inestabilidad. Nubes grises se arremolinan en el cielo, creando una atmósfera cambiante que anticipa la llegada de un viento fuerte que soplará desde la dirección sur. Aunque la mañana comienza templada, con temperaturas alrededor de 20 grados, no se puede bajar la guardia ante la probabilidad del 60% de lluvia, que podría hacer su presentación antes del mediodía.

A medida que la jornada avanza, el cielo se despejará un poco, pero la tarde seguirá siendo fresca, con un termómetro que alcanzará solo los 25 grados. La sensación térmica, que oscilará entre los 19 y 25 grados, junto con una humedad que puede llegar hasta el 75%, hará que el ambiente sea algo agobiante. Es recomendable llevar paraguas, ya que en este peculiar día, los caprichos del tiempo podrían sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado tras la lluvia en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo que comienza a despejarse, aunque la humedad en el ambiente promete hacer de esta jornada algo pesado. Se espera una mañana fresca con temperaturas alrededor de 19°C y una alta probabilidad de lluvia del 80%, así que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h.

A medida que avance el día, las condiciones mejorarán; por la tarde se prevé un cielo mayoritariamente soleado y temperaturas alcanzando los 25°C. Sin embargo, la sensación térmica podría llegar a ser de hasta 25°C, brindando un respiro antes de la puesta del sol a las 21:24. La tarde-noche será tranquila y sin posibilidad de lluvia.

Mañana lluviosa y tarde despejada en Sabadell

La mañana se presenta con una probabilidad de lluvia moderada, mientras que por la tarde el cielo se aclarará, ofreciendo un tiempo más estable. Las temperaturas variarán entre los 16 y 25 grados y el viento soplará de forma leve, lo que añadirá una agradable brisa a la jornada.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del exterior, perfecto para pasear por los parques o realizar actividades al aire libre. Es una gran oportunidad para desconectar y disfrutar del tiempo en buena compañía.