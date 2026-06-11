Cielos cambiantes y viento moderado: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos nubosos en la vertiente mediterránea darán paso a claros a lo largo del día en buena parte de Andalucía, donde también se prevé nubosidad de evolución en las sierras. Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte del territorio, excepto en Cádiz, donde aumentarán. Las máximas subirán en el extremo occidental, mientras que en el resto quedarán estables o disminuirán. Se esperan vientos flojos, aunque con intervalos moderados en las Béticas y un levante moderado a fuerte en Cádiz y el litoral mediterráneo oriental.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de junio

Calor radiante y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en la mañana sevillana, ofreciendo un espectáculo de azules intensos sin visos de lluvia a la vista. La temperatura oscila entre los suaves 19 grados, con un aumento notable que alcanzará los 38, mientras el viento, soplando a unos 5 km/h desde el este, acaricia la piel sin causar incomodidad. A medida que avanza la jornada, la sensación térmica también se eleva, convirtiendo la atmósfera en un abrazo cálido que invita a disfrutar del sol.

Ya por la tarde, el calor se intensifica con temperaturas que rondarán los 34 grados y la humedad, aunque moderada, podría hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado. A medida que la luz se despide, con el sol ocultándose a las 21:44, la noche se establece en un entorno de calma, pero la brisa suave seguirá siendo un alivio de esta jornada soleada. Sin duda, es un día ideal para pasear y contemplar la belleza de Sevilla bajo un cielo despejado y radiante.

Córdoba: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El aire en Córdoba se siente cargado, presagiando un día que interrumpirá la rutina habitual. Con un cielo nublado que avanza lentamente, los primeros rayos del sol apenas logran quebrar la opacidad del día, mientras la brisa comienza a levantarse enérgicamente.

A medida que avanza la jornada, la temperatura se situará en un máximo de 37°C, pero las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, imponiendo un contraste notable entre la calma de la mañana y la inestabilidad de la tarde. Además, una alta humedad podría hacer que la sensación térmica alcance picos agobiantes. No olvide llevar un paraguas si sale, ya que se prevén lluvias que podrían ser intensas.

En Huelva, cielo despejado y leve viento

Las condiciones de tiempo se presentan estables a lo largo del día, con cielo despejado en la mañana y algunas nubes en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados y se prevé un leve viento que podría aportar algo de frescor sin causar molestias.

La jornada es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o llevar a cabo las actividades diarias con tranquilidad. Aprovechar este tiempo agradable es una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de los pequeños momentos.

Cielo parcialmente nublado y calidez en Cádiz

El día en Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado, donde los primeros rayos de sol asoman a las 07:06, dando comienzo a una jornada fresca, con temperaturas que rondan los 23 grados. La sensación térmica alcanzará un máximo de 31 grados, haciendo que se sienta un ambiente cálido conforme avanza la mañana. Las ráfagas de viento, que podrían llegar hasta los 60 km/h, aportarán algo de frescura, aunque también se recomienda tener precaución por su intensidad.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán su punto máximo en los 30 grados. La humedad se mantendrá entre el 40% y el 80%, lo que generará momentos de mayor pesadez en el ambiente. Sin embargo, no se esperan lluvias hoy, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:43.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y un ambiente agradable, ideal para comenzar el día. La temperatura mínima ronda los 19 grados, lo que ofrece una sensación térmica bastante cómoda. A medida que avance la jornada, se espera que el calor va en aumento, alcanzando una temperatura máxima de 36 grados por la tarde.

A lo largo del día, el tiempo se mantendrá soleado y seco, con un viento suave del noreste que le dará frescura al entorno. Se recomienda salir con ropa ligera y, posiblemente, un sombrero, ya que el sol estará brillando en su esplendor. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado con chubascos breves en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que pronto dará paso a una mañana suave, con temperaturas rondando los 21°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 27°C en la tarde, aunque con una probabilidad del 35% de que se registren breves chubascos intermitentes.

Con la llegada de la tarde-noche, se espera un cielo más despejado y sin lluvias, lo que invita a disfrutar del aire libre. Con un viento del sur soplando a 15 km/h, será un buen momento para dar paseos, pero no olviden llevar una chaqueta ligera, ya que la temperatura mínima podría bajar a 20°C al caer la noche.

Granada: cielos nublados y posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación de frescor que invita a abrigarse un poco. Las temperaturas rondan los 18 grados, pero la alta humedad puede hacer que se sienta algo más frío. A lo largo del día, el tiempo irá cambiando, ya que la probabilidad de lluvia aumentará por la tarde, aunque las temperaturas alcanzarán hasta los 17 grados. Se recomienda llevar un paraguas y, a pesar de las nubes, no olvidar disfrutar de los momentos de sol que asomarán entre las nubes.

Almería: cielo despejado y temperaturas cálidas

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con temperaturas suaves que rondan los 23 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar un máximo de 32 grados, mientras una ligera brisa de 30 km/h del este aportará frescura en los momentos más cálidos.

Por la tarde, se recomienda disfrutar del buen tiempo, ya que no se prevén lluvias y la sensación térmica podría alcanzar los 31 grados. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protector solar a la mano, ya que la humedad puede aumentar hasta el 65%, generando un contraste notable con las frescas horas matutinas.