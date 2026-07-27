Cuándo es la próxima carrera del Mundial de Fórmula 1 2026: fecha del regreso tras las vacaciones

La primera mitad del Mundial de Fórmula 1 2026 ya forma parte de la historia. Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, que terminó con la victoria de Lando Norris y supuso el primer triunfo de McLaren en la temporada y el estreno del vigente campeón de 2025 como ganador este año, el campeonato entra en su tradicional parón estival antes de afrontar el tramo decisivo del calendario.

Después de 11 grandes premios disputados, equipos y pilotos dispondrán de varias semanas de descanso antes de volver a la competición. No será únicamente un alto en el camino para recuperar fuerzas, sino también un periodo marcado por las limitaciones reglamentarias, ya que durante buena parte de estas vacaciones las escuderías deberán detener prácticamente toda la actividad en sus fábricas.

El receso veraniego vuelve a formar parte del calendario oficial de la Fórmula 1. Esta pausa, instaurada de forma obligatoria desde 2009 tras su incorporación al reglamento de la FIA, nació como una medida para reducir costes y garantizar un periodo de descanso a los trabajadores de unos equipos que afrontan temporadas cada vez más exigentes.

Cuándo y dónde regresa la F1 tras las vacaciones de verano

El Mundial de Fórmula 1 retomará la actividad con el Gran Premio de los Países Bajos, que se celebrará en el circuito de Zandvoort y supondrá el regreso oficial de la competición tras el descanso estival. La actividad comenzará el 21 de agosto con los entrenamientos libres, continuará el 22 de agosto con la sesión de clasificación y culminará el 23 de agosto con la carrera. Además, esta prueba tendrá un significado especial, ya que será la última vez que el circuito neerlandés forme parte del calendario después de no renovar su acuerdo con la Fórmula 1.

El parón se extiende desde el final del Gran Premio de Hungría hasta el inicio del fin de semana de Zandvoort. Aunque Aston Martin, Alpine y Audi realizarán unas pruebas de neumáticos con Pirelli durante los días posteriores a la cita húngara, el descanso reglamentario comenzará inmediatamente después de esos ensayos. Durante estas semanas, los equipos deberán paralizar gran parte de su actividad en las fábricas, por lo que el desarrollo de los monoplazas y de nuevos componentes quedará suspendido temporalmente.

La carrera de Zandvoort abrirá una segunda parte de la temporada que, según el calendario previsto, todavía contará con once grandes premios más antes del cierre del campeonato.

Tras la cita en los Países Bajos, el Mundial continuará con el Gran Premio de Italia el 6 de septiembre, seguido del Gran Premio de España el 13 de septiembre y del Gran Premio de Azerbaiyán el 26 de septiembre.

Posteriormente llegará el Gran Premio de Baréin en Malasia, programado para el 4 de octubre, antes de enlazar con Singapur el 11 de octubre, Estados Unidos el 25 de octubre, Ciudad de México el 1 de noviembre, São Paulo el 8 de noviembre y Las Vegas el 21 de noviembre.

El calendario concluirá, siempre que no existan modificaciones derivadas de la situación internacional, con el Gran Premio de Catar el 29 de noviembre y el Gran Premio de Abu Dabi el 6 de diciembre.

El calendario completo de Fórmula 1