Los expertos lo confirman: antes de llamar a un fontanero si el agua de la ducha sale con poca presión, revisa bien esta parte

Si al abrir el grifo de la ducha notas que el agua sale con menos fuerza de lo habitual, quizá lo primero que pienses es que el problema está en las tuberías o en la propia instalación, pero no tiene por qué ser así. Antes de llamar a un fontanero, revisa uno de los elementos que más cal y suciedad acumula con el paso del tiempo: la alcachofa de la ducha. Aunque suele pasar completamente desapercibida durante la limpieza del baño, los pequeños orificios por los que sale el agua pueden quedar obstruidos por depósitos minerales, sobre todo en zonas donde el agua tiene una elevada concentración de cal.

¿El resultado? Una ducha con menos presión, chorros irregulares e incluso pequeños cambios en la dirección del agua. La buena noticia es que, en muchos casos, solucionar este problema es mucho más sencillo de lo que parece. Uno de los remedios caseros más conocidosconsiste en utilizar vinagre de limpieza. Este producto contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver los depósitos minerales.

Cómo limpiar la alcachofa de la ducha paso a paso

#clean #cleaning #cleantok #tipslimpieza ♬ sonido original – Cristofer~Hogar y limpieza🧼 @cristoferhurtado_ ¿Tu ducha huele raro o tiene la alcachofa llena de cal? 🚿👀 Este truco es literalmente magia de limpieza: 🫧 Bolsa de plástico 🫧 Un buen chorro de vinagre de limpieza 🫧 Agua caliente 🫧 20-30 minutos de espera Y BOOM 💥 La alcachofa queda brillante, sin cal, sin malos olores y mucho más limpia ✨ A veces no hace falta gastar dinero en productos caros para dejar la casa impecable 😮‍💨 ¿Lo conocías o soy el único obsesionado con limpiar hasta la ducha? 😂 #limpieza

«Si tu ducha huele raro o la alcachofa está llena de cal, existe un truco de limpieza muy sencillo que puede ayudarte a dejarla como nueva. Sólo necesitas una bolsa de plástico, un buen chorro de vinagre de limpieza y un poco de agua caliente. Coloca la mezcla en la bolsa, introduce la alcachofa y déjala actuar durante unos 20 o 30 minutos. Después, retira la bolsa y aclara bien con agua. La acumulación de cal se desprenderá con mayor facilidad y la alcachofa quedará mucho más limpia y brillante».

El vinagre de limpieza es un producto ampliamente utilizado en las tareas domésticas gracias a su alto contenido en ácido acético, que ayuda a eliminar diferentes tipos de suciedad. Una de sus propiedades más conocidas es su capacidad para ayudar a eliminar la cal; el ácido acético reacciona con los depósitos minerales que deja el agua, ablándolos para que sea más fácil retirarlos. Por esta razón, se suele utilizar para limpiar no sólo la alcachofa de ducha, sino también el grifo, la mampara, los azulejos y otros elementos del baño.

Otra de sus propiedades es que ayuda a neutralizar los malos olores. El vinagre tiene un olor intenso, pero su aplicación en algunas superficies puede ayudar a reducir otros olores persistentes asociados a residuos y suciedad. Además, es un producto sencillo de utilizar y relativamente económico, por lo que se ha convertido en el mejor aliado en la limpieza del hogar.

Sin embargo, que sea un producto habitual no significa que se pueda utilizar sobre cualquier material. Su acidez puede dañar determinadas superficies, especialmente aquellas fabricadas con piedra natural como mármol o caliza, así como algunos acabados delicados. También es importante no mezclar nunca vinagre de limpieza con lejía ni con otros productos de limpieza, ya que este tipo de mezclas pueden provocar reacciones peligrosas y generar gases perjudiciales para la salud.

Si después de poner en práctica este truco la presión continúa siendo insuficiente, es el momento de buscar la causa en otros elementos de la instalación. Pero antes de llamar al fontanero, revisar la alcachofa de la ducha puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y, en algunos casos, evitar una visita innecesaria.

Instalar un filtro en la ducha

Instalar un filtro en la ducha puede ser una opción interesante para mejorar la calidad del agua que utilizamos a diario y, al mismo tiempo, evitar la acumulación de cal y depósitos minerales en la alcachofa de ducha. Estos dispositivos incorporan materiales filtrantes capaces de retener impurezas, ayudando a que el agua que sale por la alcachofa llegue más limpia.

Más allá de la alcachofa, los filtros son muy útiles para cuidar la piel y el cabello. El agua puede contener cloro y otros elementos que, en algunas personas, producen sensación de sequedad o tirantez después de la ducha. Un filtro diseñado específicamente para reducir determinados compuestos ayuda a disminuir su presencia.

Los filtros son muy fáciles de de instalar, ya que muchos modelos se colocan directamente entre la toma de agua y la alcachofa o en el propio sistema de ducha. Sin embargo, es fundamental realizar un mantenimiento adecuado y sustituir el cartucho filtrante cuando corresponda.