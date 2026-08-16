La frase del día de David Bowie, cantante: «Una vez que pierdes esa capacidad de asombro ante la vida, prácticamente estás en vías de desaparecer»
David Bowie, cantante de rock, sobre hacerse mayor
El lema de Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que te hará reflexionar: "El destino de los hombres está hecho de momentos felices, pero no de épocas felices"
Poca gente lo sabe, pero estas palabras jamás debemos decirlas en español aunque estén en el diccionario de la RAE
David Robert Jones, conocido mundialmente como David Bowie, nació en Londres el 8 de enero de 1947 y falleció en Nueva York el 10 de enero de 2016. Cantante, compositor, actor, multiinstrumentista y productor, fue una de las figuras más influyentes de la música popular durante casi cinco décadas. Desde joven mostró interés por la música, el arte y el diseño. Alcanzó notoriedad internacional en 1969 con «Space Oddity», pero su gran transformación llegó en los años setenta con Ziggy Stardust, un personaje andrógino que revolucionó el glam rock y consolidó su imagen como artista innovador.
A lo largo de su trayectoria, Bowie destacó por su capacidad para reinventarse. Discos como «Young Americans», «Low», «Heroes» y «Scary Monsters (and Super Creeps)» reflejan diferentes etapas de una carrera marcada por la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. También colaboró con artistas como John Lennon, Brian Eno y Queen. En los años 80 alcanzó otro gran éxito comercial con «Let’s Dance», mientras que posteriormente continuó explorando estilos muy diversos. Su último álbum, «Blackstar», fue publicado el 8 de enero de 2016, apenas dos días antes de su muerte.
«Una vez que pierdes esa capacidad de asombro ante la vida, prácticamente estás en vías de desaparecer»
David Bowie dejó numerosas reflexiones sobre la identidad y la necesidad de mantener una mirada abierta ante el mundo. Entre ellas destaca una idea especialmente poderosa: «Una vez que pierdes esa capacidad de asombro ante la vida, prácticamente estás en vías de desaparecer».
La frase plantea una reflexión profunda sobre algo que muchas veces perdemos sin darnos cuenta: nuestra capacidad no sólo para sorprendernos, sino también para sentir curiosidad, buscar experiencias nuevas y hacernos preguntas. Sin embargo, la vida cambia constantemente y nosotros también deberíamos hacerlo. Cada etapa puede enseñarnos alguno nuevo si estamos dispuestos a observar y aprender con atención. El problema aparece cuando creemos que ya lo sabemos todo y dejamos de conservar la curiosidad frente a lo desconocido.
La frase también puede interpretarse desde una perspectiva relacionada con el paso del tiempo. A medida que envejecemos, las responsabilidades aumentan, aparecen preocupaciones y la vida cotidiana puede adquirir un ritmo más acelerado. En ocasiones, estamos tan concentrados en resolver problemas que dejamos de mirar alrededor. Por eso resulta importante recuperar deliberadamente algunos espacios para la curiosidad.
Quizá uno de los mayores peligros de la rutina sea precisamente ese: hacernos creer que ya sabemos cómo será el día antes de que haya comenzado. Y, sin embargo, cada día tenemos ante nosotros oportunidades que no podemos anticipar. En este contexto, mantener la curiosidad y la capacidad de asombro implica conocer las dificultades de la vida y, al mismo tiempo, continuar encontrando motivos para emocionarnos.
En definitiva, la frase de David Bowie nos recuerda que una vida plenamente vivida no necesita simplemente tiempo, sino atención, curiosidad y capacidad para emocionarse. Cuando dejamos de preguntarnos, de aprender y de sorprendernos, corremos el riesgo de vivir en piloto automático. Y quizá ese instante de sorpresa sea una de las mejores señales de que seguimos vivos.
Las mejores frases de David Bowie
- «El futuro le pertenece a quien puede oírlo llegar»
- «La verdad es que amo mucho la vida»
- «Creo que un artista ha de ser siempre fiel a los dictados de su corazón»
- «No hay nada que aprender del éxito»
- «Nunca podrás ganar ni perder si no entras en la carrera»
- «La fama en sí misma no te da nada más que una buena ubicación en un restaurante»
- «Yo puedo cambiar de forma de pensar con mucha frecuencia»
- «Todo se aprende del fracaso»
- «Siempre ha sido mi forma de expresar lo que para mí es inexpresable por cualquier otro medio»
- «No sé a dónde voy desde aquí, pero prometo que no será aburrido»
- «Me considero una persona capaz de ponerse en la piel de las personas que conozco»
- «El único error real es tratar de seguirle la corriente al gusto de la audiencia»
- «Quiero ser agradable, en el fondo soy tímido y vergonzoso pero tiendo a escribir siempre desde un punto de vista negativo»
- «La transformación absoluta de todo lo que conocemos acerca de la música se llevará a cabo dentro de 10 años, y nada va a ser capaz de detenerlo»
- «La vida es mejor vivida que conceptualizada»
- «Y no me importa lo que nadie diga; me gusta hacerlo, y es lo que seguiré haciendo»
- «Creo que el potencial de lo que internet va a hacer a la sociedad, tanto malo como bueno es inimaginable»
- «Las palabras simplemente lo alegran»
- «Siempre tuve la repulsiva necesidad de ser algo más que humano»
- «Considero a Morrissey como uno de los mejores letristas de Gran Bretaña»
- «Quería demostrar el poder sustentador de la música»
- «Puedo cambiar de acento a los segundos de conocer a alguien»
- «Creo que un artista ha de ser siempre fiel a los dictados de su corazón»