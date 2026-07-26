El campeón Norris rompe su sequía con ayuda de McLaren y Alonso vuelve a competir en el peor día de Sainz

Lando Norris logró este domingo su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 2026. En la undécima carrera llegó la vencida para el piloto británico, que ya puede decir que en su año de campeón también triunfó. Lo hizo tras mostrar un gran ritmo durante la mayoría del Gran Premio de Hungría y con una pizca de suerte por los infortunios que acompañaron al otro McLaren, Oscar Piastri. El líder de esta temporada, Kimi Antonelli, también con fortuna, fue tercero y cerró el podio por detrás de Max Verstappen en Hungaroring.

Fernando Alonso se demostró a sí mismo que su nivel sigue estando disparado con una gran actuación que bien pudo llevarle a la zona de puntos de no ser por la tardanza de Aston Martin en mandarle para boxes. Aguantó 35 vueltas con el neumático blando y firmó su mejor resultado del año en decimocuarta posición, por detrás de Lance Stroll porque el canadiense no paró y él sí durante la bandera amarilla ocasionada por el abandono de Piastri.

Espectacular progreso de Aston Martin que amarga al resto de los de abajo. Stroll y Alonso terminaron por delante de un Alpine (Franco Colapinto), los Haas, los Williams y los Cadillac. Carlos Sainz vivió uno de los peores días de su carrera: último, por detrás de Alex Albon y sancionado por su torpeza con Piastri. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad compusieron el top 10.

Piastri vuela y se derrumba

Lo de Piastri fue un batacazo en toda regla. En medio de una época convulsa y de rumores en torno a su futuro en McLaren, el australiano conseguía arrebatar la pole a su compañero de equipo en la salida y, aprovechando también el mal inicio de Leclerc, se ponía líder a la primera de cambio. De la alegría pasó a la tristeza porque se le juntó todo.

Al ritmazo de Norris y las ganas de McLaren de que fuese el británico y no él quien se llevase la victoria, se sumó un cortocircuito de Sainz cuando Piastri debía doblarle. Se tocaron y la FIA sancionó con cinco segundos al español, mientras al australiano se le truncaba el primer puesto y, para colmo, su caja de cambios se rompía en la vuelta 56.

El segundo y el tercero también estuvieron disputados durante toda la carrera en Budapest. Por un lado, Verstappen escalaba hasta la tercera posición en la salida y le negaba ese lugar en el podio a Hamilton después de que éste le atacase con un undercut que le salió a la perfección. La respuesta del holandés llegó unas curvas después y supuso el adelantamiento de la carrera, justo cuando Valtteri Bottas abandonaba con el alerón del Cadillac roto.

La batalla no terminaba y, aunque Hadjar defendía a su compañero como podía, el de Ferrari mostraba una superioridad de ritmo inmensa sobre el Red Bull. Verstappen y Hamilton iban a protagonizar el gran duelo del final de la carrera tras la corta bandera amarilla por el abandono de Piastri. Fue lo peor que le pudo pasar a Lewis.

A Hamilton se le trunca el podio

Porque antes, en el tramo de Piastri y Norris lanzados, apareció un Antonelli al que la estrategia de Mercedes le encaramó al segundo puesto… hasta que la escudería decidió no arriesgar a falta de 16 vueltas. El italiano era segundo y le quitaron el neumático duro para colocarle el mismo compuesto en su monoplaza. Extraño.

Norris arrasa

Justo en ese momento de flaqueza, la suerte le volvió a acompañar y se quitó a Hamilton de encima para colocarse tercero. Y encima, al británico se le anotaba un exceso de velocidad en el pit lane. No le alcanzó a Antonelli para adelantar a Verstappen (él tenía duros y el holandés blandos), pero da igual: nuevo podio y más cerca del título. Norris fue muy superior y volvió a ganar a lo grande con 15 segundos de distancia sobre su principal perseguidor.