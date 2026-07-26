Incomprensible: Aston Martin deja a Alonso desangrarse con 35 vueltas de neumático blando en Hungría

Aston Martin permitió que Fernando Alonso se desangrara durante la carrera del Gran Premio de Hungría. El piloto español, tras su enorme clasificación, salía este domingo con neumáticos blandos y la escudería tardó ¡35 vueltas! en realizar su primera parada en boxes, es decir, la mitad de la prueba en Hungaroring con la rueda que más rápido se gasta. Incomprensible.

Alonso debió entrar al pit lane, al menos, cinco vueltas antes, ya que de ser décimo provisional pasó a ser adelantado por los Audi y los Alpine. El asturiano perdió cerca de dos segundos por giro y, tras cambiar a las gomas medias, eso se tradujo en una diferencia de 10 con Franco Colapinto cuando adelantó a Oliver Bearman y Carlos Sainz.

La confianza de Aston Martin en esa estrategia a una parada le dio una vida extra a Alonso a medida que el resto iban enfilando a boxes por segunda vez, pero antes le había quitado varios segundos de ventaja. También causó que algunos coches le doblasen desde la vuelta 47, lo que le costó la pérdida de más tiempo.

La escudería confió en exceso en la posibilidad de que saliese el coche de seguridad y de ahí su arriesgada apuesta con el blando de Alonso, cuyo ritmo cayó a plomo a partir de la vuelta 30 mientras el resto mejoraban sus tiempos tras parar en boxes. Él entró en la 35 y ahí sí echó a volar de nuevo.