Sánchez se lía con el lenguaje inclusivo hasta en tres ocasiones: «Todos somos vulnerablos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha metido ostensiblemente la pata hasta en tres ocasiones en su intervención de este lunes en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. El lenguaje inclusivo ha jugado una mala pasada al jefe del Ejecutivo, quien en su discurso, además de atacar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha errado tres veces cambiando el género de las palabras y asegurando, entre otros patinazos, que «todos somos vulnerablos» ante la emergencia climática.

Los lapsus del jefe del Ejecutivo en su discurso para clausurar la presentación de la Red de Refugios Climáticos han sido tres, si bien ha sido el último, seguramente, el más destacado de la intervención. Sánchez, al anunciar que llevará al Consejo de Ministros «la creación de un panel científico de acción frente a la emergencia climática», ha dicho que el mismo estará formado «por algunos de los mejores y las mejoras» investigadores de España.

Este desliz adquiere relevancia debido al empeño de Pedro Sánchez en utilizar constantemente el lenguaje inclusivo en sus comparecencias, algo que le ha acabado por jugar una mala pasada este lunes, por partida triple.

Antes, Sánchez se había equivocado en dos ocasiones, prácticamente seguidas. En primer lugar, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que «la protección frente a la emergencia climático», en lugar de climática, «no llega por igual a todo el mundo», para, segundos después, asegurar que, como ya han dicho «los expertos y las expertas», todos los ciudadanos son «vulnerablos», y no vulnerables, «en algún momento dado a la emergencia climática».

Sánchez, a por Ayuso

Pedro Sánchez ha intervenido en la mañana del lunes en un acto, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que, además de tener un recuerdo para las personas que sufren los incendios estos días en España, ha atacado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, por las «altas temperaturas en las aulas».

Sánchez ha aprovechado su comparecencia para decir que «en los últimos días del curso escolar, algunos representantes de la Comunidad de Madrid restaron importancia a las quejas de los familiares de alumnos y alumnas por las altas temperaturas en las aulas». El jefe del Ejecutivo ha animado a decir «alto y claro» que «con un aumento de las temperaturas que lleve a que en un aula se lleguen a 30º, no se puede estudiar ni aprender con normalidad».