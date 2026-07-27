Bustinduy reparte 3,8 millones en publicidad a medios digitales y castiga a OKDIARIO con 0 euros

El ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy ha castigado a OKDIARIO con cero euros en el reparto de la publicidad institucional en los últimos cinco años. El Gobierno publicó hace unas semanas el detalle del reparto de la publicidad institucional de 2025, que reflejó que este diario no recibió ni un euro de todo el Ejecutivo el año pasado en publicidad institucional pese a ser uno de los diez periódicos más leídos del país -actualmente OKDIARIO ocupa el quinto lugar del ránking-.

Pero no es sólo en 2025. Según los datos aportados por el ministerio de Bustinduy a través de una pregunta en el Portal de Transparencia, el dinero repartido por el departamento de Consumo y Derechos Sociales en los últimos cinco años ha sido de 3,79 millones de euros. Este diario no recibió ni un euro de ninguna de las campañas que hizo el ministro de Sumar desde 2021 a 2025.

Los fondos destinados por Bustinduy a los medios digitales fueron los segundos más altos, sólo por detrás de la televisión -4,7 millones-.

En 2021, el ministerio de Bustinduy realizó varias campañas sobre desarrollo sostenible y concienciación de alimentación saludable en las que dedicó algo más de 280.000 euros para repartir entre los medios digitales. El más agraciado fue Youtube, mientras que diarios como El Periódico de Catalunya y eldiario.es recibieron fondos de esta campaña.

En 2022 el departamento que dirige Bustinduy puso en marcha varias campañas de publicidad institucional. Una primera, Un país mejor con la Agenda 2030, dedicó casi 210.000 euros a medios digitales -también hubo fondos para prensa escrita-. De nuevo recibió fondos eldiario.es y ni un euro este diario pese a estar por encima en visitas.

Posteriormente puso en marcha otra sobre Sensibilización contra la violencia hacia la infancia y una tercera sobre Sensibilización sobre los riesgos de consumo de juegos de azar y apuestas. Entre las dos sumaron más de 300.000 euros para los medios digitales, pero el ministerio de Bustinduy ignoró a OKDIARIO de nuevo.

Hubo una cuarta campaña en 2022, Sensibilización sobre consumo responsable, Sé más juguete, que se centró sobre todo en las webs de las televisiones y las redes sociales. Repartió 35.664 euros a Twitter, Facebook y Tik tok, entre otros.

En 2023, una primera campaña de publicidad institucional de Bustinduy, Pelea el futuro, volvió a dejar fuera a este diario del reparto de más de 175.000 euros. Sí recibió fondos The Huffington Post -2.793 euros-, diario digital del Grupo Prisa y por debajo de OKDIARIO en visitas.

Este diario volvió a recibir fondos -2.758 euros- de la siguiente campaña institucional de Bustinduy, Sensibilización contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, dotado en total con 220.416 euros para medios digitales.

En 2024, de la campaña Más tiempo para la conciliación y los cuidados recibieron fondos diarios menos leídos que OKDIARIO. Público.es, infolibre.es y elplural.com obtuvieron un pellizco. Incluso Diari Ara recibió un puñado de euros pese a no aparecer en las listas de los medios digitales más leídos.

Estos tres medios de izquierdas recibieron fondos también de la siguiente campaña de publicidad, Una Agenda 2030 para toda la ciudadanía. Eldiario.es recibió de esta campaña 3.233 euros.

En 2025, como ya ha publicado este diario, el Gobierno en su conjunto dio cero euros a este diario de publicidad institucional. Tampoco evidentemente el ministerio de Bustinduy. Publico.es sí recibió 6.000 euros en 2025 de la campaña Buenos vecinos. Infolibre.es figura entre los medios digitales que recibieron fondos en 2025 pese a no estar entre los diarios más leídos.

Este diario ya publicó hace unos días que el castigo no se limita al año 2025. Elma Saiz, ministra portavoz y de Seguridad Social, repartió dos millones de euros en los últimos cinco años a medios digitales y a OKDIARIO sólo le correspondieron 5.900 euros.