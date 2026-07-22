Elma Saiz reparte 2 millones en publicidad institucional a medios digitales y sólo 5.900 euros a OKDIARIO

Castigo publicitario a OKDIARIO por parte del Gobierno. No sólo en 2025, cuando entre todos los ministerios del Ejecutivo otorgaron cero euros de publicidad institucional a este diario pese a que en estos momentos se sitúa en el quinto puesto del ránking de medios digitales. El castigo a este diario se prolonga desde hace años.

Según los datos aportados por el Ministerio de Seguridad Social a través del portal de Transparencia, el departamento que dirige Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, ha repartido 1,98 millones de euros en publicidad institucional en los últimos cinco años a medios digitales. A OKDIARIO sólo le ha dado 5.906 euros con IVA, de una campaña de 2023. Es el 0,3% del total repartido por Saiz en estos últimos cinco años.

Seguridad Social ha dado cero euros de publicidad institucional a este diario en 2022, en 2024 y en 2025. En 2021 no realizaron ninguna campaña, asegura el Ministerio, mientras que en 2023 otorgaron a OKDIARIO los citados 5.906 euros con IVA.

La publicidad de este Ministerio tiene una especial relevancia ya que se trata de hacer que lleguen al mayor número posible de la población cuestiones vitales como las pensiones o el ingreso mínimo y otras prestaciones sociales.

2022

En 2022, el Ministerio de Saiz hizo dos campañas. Una primera «para la difusión de acciones informativas sobre el ingreso mínimo vital». El gasto total fue de casi 2,5 millones de euros con IVA, y para medios digitales casi medio millón de euros. El reparto fue el siguiente:

Posteriormente hizo una segunda campaña ese año, «para la difusión de acciones informativas sobre pensiones». En este caso el departamento de Elma Saiz utilizó 2,85 millones de euros de dinero público. Para los medios digitales dedicó 826.258 euros. A OKDIARIO, cero euros. Este fue el reparto:

2023

En 2023, el Ministerio de Seguridad Social puso en marcha una campaña informativa «sobre cotización de autónomos», a la que destinó en total casi 1,5 millones de euros. Para la prensa escrita fueron 133.000 euros, y 127.000 euros para Youtube. Para los medios digitales se reservaron algo más de 78.000 euros, de los que 5.906 euros fueron para este diario.

2024

En 2024, el departamento de Elma Saiz firmó una campaña dirigida a la promoción del acceso a la función pública a través de los Cuerpos Especiales de la Seguridad Social. El total de los fondos dedicados a esta campaña fue de 190.000 euros, algo más de 77.000 euros para los medios digitales. De nuevo, cero euros para este diario pese a estar en el top ten de los diarios generalistas más leídos del país.

2025

Al año siguiente, en 2025, como ya ha publicado este diario, el conjunto del Gobierno no dio ni un euro a este diario en publicidad institucional. En el caso de Elma Saiz, su ministerio hizo una campaña institucional sobre el ingreso mínimo vital con un coste de 1,5 millones de euros.

Para los medios digitales destinó 337.656 euros, de los que no dio ni un euro para OKDIARIO. El reparto fue el siguiente:

En 2025 el Gobierno decidió incluir en su informe anual de Publicidad el reparto de los fondos destinados a las campañas institucionales medio de comunicación por medio de comunicación. Ese informe deja negro sobre blanco que OKDIARIO no recibió ni un euro del Gobierno, pese a que las normas exigen que el reparto sea equitativo.

Ese año, el Grupo Prisa recibió más de 12 millones de euros. En diarios digitales, el reparto de 2025 fue como muestra el gráfico, con periódicos recibiendo más publicidad institucional del Gobierno que OKDIARIO pese a tener menos lectores.