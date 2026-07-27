No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. Esta semana, en esta serie diaria, podremos ver cómo Enriqueta presiona a don Hernando para que asuma los pagos que ahogan a la familia, mientras que Rosalía sorprende a Rafael con una propuesta. Adriana se convierte en protagonista de un emotivo homenaje, mientras que Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y Petra hace una impactante confesión. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 27 de julio (capítulo 452) y el viernes 31 de julio (capítulo 456).

Lunes 27 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 452)

Enriqueta no tiene reparos a la hora de presionar a don Hernando, y todo para que asuma, de una vez por todas, los pagos que ahogan a la familia. En cuanto a Bárbara, tiene una tensa discusión con Luisa tras enterarse de la propuesta que le ha hecho a Rafael. Es algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después. Mercedes no puede evitar derrumbarse ante Victoria, después de haber llegado a su límite.

Martes 28 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 453)

Rosalía ha conseguido dejar sin palabras a un doliente Rafael a través de una propuesta verdaderamente inesperada. Y todo con el objetivo de honrar la memoria de Adriana. Dámaso, por su parte, no tiene reparos a la hora de acorralar a Pura. Hasta tal punto que, con un cuchillo al cuello, no duda en amenazarla de muerte. Ahora bien, ¿qué ha hecho la partera para llevarle tan lejos?

Miércoles 29 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 454)

Enriqueta entiende que don Hernando la ha estado utilizando durante todo este tiempo. Braulio, por su parte, se queda verdaderamente descolocado al recibir un nuevo e inesperado golpe por parte de Manuela. En el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara terminan reconciliándose, mientras que Rafael ha conseguido conmover a Rosalía. Por lo tanto, podríamos estar ante el inicio de una nueva y sorprendente alianza.

Jueves 30 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 455)

Bárbara y Luisa sellan su reconciliación y, además, han empezado a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos. Por si fuera poco, observamos cómo Rosalía se siente verdaderamente incapaz de apartar una idea absolutamente inquietante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de si Rafael fue capaz de todo por Adriana, incluso ordenar el robo de su hija.

Viernes 31 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 456)

Petra se arma de valor para confesar a Petra que ha tomado una decisión más que definitiva sobre el hijo de Adriana. En la Casa Pequeña, Victoria y Dámaso quedan profundamente desconcertados ante la inesperada transformación que ha experimentado Mercedes. ¿Qué ha pasado exactamente con la duquesa de Miramar?