Irene Rosales estalla por las críticas tras el ictus de Kiko Rivera: «No puedo hacerme responsable»

En los últimos días, Kiko Rivera se convirtió en noticia tras confirmar que, de nuevo, ha sufrido un ictus. Como es de esperar, su entorno más cercano está muy preocupado por su salud, pero, en esta ocasión, Irene Rosales no está entre ellos. Mientras el hijo de Isabel Pantoja continúa ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, la andaluza ha continuado con su vida con total normalidad, llevando a cabo diversos planes como es el de acudir a La Velada del Año 6, que se celebró en el Estadio de La Cartuja de la capital hispalense. Precisamente por la decisión que ha tomado de mantenerse al margen de lo sucedido, la colaboradora de televisión ha recibido numerosas críticas. Hasta tal punto que se ha visto obligada a pronunciarse en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la ex nuera de Isabel Pantoja se mostró realmente contundente contra quienes le han dejado un sinfín de críticas y comentarios negativos por su reacción al ictus de su ex marido. «Hoy va a ser la primera vez que invite a muchísima gente a que deje de seguirme», comenzó diciendo la colaboradora de televisión. Y explicó el motivo: «Me estáis bombardeando a mensajes, me estáis haciendo responsable de una situación de la que yo no puedo hacerme responsable». Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer hincapié en su postura en esta situación: «Yo lo único que hago es vivir mi vida, sin más, seguir con mis proyectos laborales, con mis vacaciones, o sea, con mi vida en general. Entonces, a toda persona que esto le moleste le invito, por favor, a que deje de seguirme, que en las redes sociales somos libres para seguir y dejar de seguir».

Por si fuera poco, Irene Rosales volvió a dejar claro algo: «No me va a suponer ningún tipo de problema que dejéis de seguirme si a vosotros os va a suponer un problema mi vida», defendió. Es más, alegó que las puertas de su perfil de Instagram estaban «abiertas para todo aquel que quiera estar».

A pesar de que era consciente de que ese vídeo iba a ser noticia, ha querido explicar las razones por las que se ha visto obligada a dar este paso. «Mira, tengo que hacerlo, ya es muy ‘jartible’ el comentario de: ‘¿Pero no te da vergüenza?’ Ya, ya, es que yo estoy viviendo mi vida, sin más, pero hay gente que piensa totalmente diferente y yo lo que debería hacer es no entrar en esto», concluyó.

Es importante tener en cuenta que no es la primera vez que Irene Rosales se pronuncia públicamente sobre la postura que ha tomado respecto al ictus que ha sufrido su ex marido. Hace unos días, a través de una llamada telefónica con De lunes a viernes, dejó claro que no quería comentar nada, puesto que consideraba que no estaba involucrada en este asunto.

«Quiero desvincularme por completo de la noticia, aunque de manera indirecta, pues sé que al final me toca de alguna manera por el vínculo que tenemos de las niñas», expresó, tan sólo unas horas después de confirmarse el segundo ictus de Kiko Rivera. Sea como sea, es evidente que Irene Rosales ha pasado página y quiere mantenerse completamente al margen de todo lo que tiene relación con su ex marido.