La razón por la que Marc Cucurella podría haber rechazado el contrato con el Real Madrid: «No nos habríamos mudado»

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid fue una de las grandes operaciones del pasado mercado de verano. El internacional español, que llegó procedente del Chelsea tras proclamarse campeón del mundo con la selección española, firmó un contrato de larga duración con el conjunto blanco en una incorporación que respondía a la necesidad del club de reforzar el lateral izquierdo.

Sin embargo, más allá de los aspectos deportivos y económicos que rodearon la negociación, existía un factor que resultó determinante para que el defensa aceptara cambiar Londres por Madrid: el bienestar de su familia y, especialmente, el de su hijo mayor, Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1.

El futbolista ha explicado que el proyecto deportivo nunca fue el único elemento sobre la mesa. Antes de tomar una decisión, tanto él como su pareja, Claudia Rodríguez, analizaron cuidadosamente si la ciudad de destino podía ofrecer los recursos educativos y asistenciales que necesitaba su hijo.

«No nos habríamos mudado a un club donde no haya escuelas adecuadas o donde no podamos encontrar las condiciones que ayuden a mi hijo a adaptarse», ha declarado al respecto.

La educación de Mateo

Durante el proceso de negociación, Cucurella recibió el interés de varios equipos. Sin embargo, el lateral ha reconocido que todas las propuestas fueron valoradas desde una perspectiva muy distinta a la habitual en el fútbol profesional.

El principal criterio no era el salario, el proyecto deportivo o las posibilidades de conquistar títulos, sino comprobar si el entorno reunía las condiciones necesarias para el desarrollo de Mateo.

«Había otros clubes interesados, pero primero estábamos viendo si había escuelas para él, este asunto es lo más importante para nosotros», empieza diciendo. Y añade: «Afortunadamente, Madrid lo tiene todo, y tendremos allí todo lo que necesitamos».

Un cambio de vida

El fichaje por el Real Madrid también supone el final de una importante etapa personal para los Cucurella. Después de cuatro temporadas viviendo en Inglaterra, la familia inicia ahora una nueva vida en la capital española.

Durante esos años construyeron un hogar en Londres, donde nacieron parte de sus recuerdos familiares, aunque también tuvieron que afrontar algunos de los momentos más complicados relacionados con la adaptación escolar de Mateo.

Ahora, el objetivo pasa por comenzar una nueva etapa con mayores facilidades para su hijo. «Ahora mismo mi objetivo principal es volver a crear un hogar en mi casa para que todos estén bien. Una vez consiga eso, me pondré manos a la obra con un proyecto que tengo entre manos», explicaba recientemente el futbolista en una entrevista concedida a ¡Hola!.

Su pareja, Claudia Rodríguez, también reconocía que dejar atrás la vida construida en Inglaterra no ha sido una decisión sencilla. «Lo que más voy a echar de menos es la vida que he conseguido construir allí durante estos años. Ahora toca empezar de cero, pero lo conseguiremos como siempre», comenta en un tono optimista.

Las dificultades que vivieron en Inglaterra

Las declaraciones del defensa ayudan a comprender por qué la búsqueda de un entorno adecuado se convirtió en una prioridad durante las negociaciones con los distintos clubes.

Cuando la familia se trasladó al Reino Unido tras el fichaje de Cucurella por el Chelsea, Mateo comenzó asistiendo a centros educativos ordinarios. Sin embargo, la experiencia no fue la esperada. «Cuando nos mudamos a Inglaterra, él primero iba a escuelas regulares, y no estaba cómodo allí; sentía una gran confusión», reconoce.

Un nuevo comienzo en Madrid

Con contrato hasta 2032, Marc Cucurella inicia ahora una nueva etapa vestido de blanco después de consolidarse como uno de los laterales más destacados del panorama internacional. El club madrileño consiguió adelantarse a otros equipos interesados y cerrar una incorporación estratégica para reforzar una posición que había generado dudas durante la pasada temporada.

Sin embargo, para el internacional español, el verdadero reto comienza lejos del terreno de juego. Más allá de los entrenamientos y la exigencia deportiva que supone vestir la camiseta del Real Madrid, el principal objetivo del futbolista pasa por reconstruir la estabilidad familiar tras el traslado desde Londres.