El Real Madrid hace pleno con los fichajes deseados por el Barcelona

El Real Madrid está siendo el gran agitador del mercado de fichajes de 2026. El club blanco lleva cuatro incorporaciones de renombre en este intervalo y la cosa promete con Rodri Hernández y Yan Diomande a punto de ser cerrados por la entidad presidida por Florentino Pérez. Se trata de uno de los veranos más agresivos de la historia madridista y que evoca a aquel de 2009 cuando aterrizaron Cristiano, Kaka, Benzema, Xabi Alonso y varios refuerzos más.

En este caso, el Real Madrid ya ha sumado a su lista a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté como fichajes. Se da la casualidad, o quizá no, de que los tres primeros estaban en una lista de hipotéticos fichajes del Barcelona allá por el mes de mayo. La entidad culé ha perdido la mano ganadora en todos ellos.

El Real Madrid ha sacado a relucir todos sus recursos para hacer unas incorporaciones que han devuelto la ilusión a la afición. En el caso de Bernardo, el club blanco esperó a que tanto Barça como Atlético diesen por cerrado al jugador para aparecer a última hora con una oferta mejor y llevarse al portugués dejando a sus rivales con cara de incredulidad.

Con Cucurella pasó algo parecido, aunque en este caso la discreción fue la clave para el éxito en la operación relámpago para adquirir por 50 millones al lateral zurdo de la selección española. El ex del Chelsea también tenía al Barcelona al acecho ante las dudas existentes con Alejandro Balde y vieron cómo les levantaban la mano.

En el caso de Dumfries, el Barcelona le veía como un sustituto factible para Jules Koundé. El club azulgrana fue el primero en interesarse, pero vaciló con la cláusula de 20 millones del otrora verdugo del equipo en la Champions 2024. El Real Madrid, una vez que decidió no renovar a Dani Carvajal, vio la oportunidad de mercado y se lanzó a pagar la cláusula.

Diomande puede completa el póker

El último en la lista de deseos del Barcelona era Yan Diomande. El extremo marfileño entraba dentro de los planes culés, pero su precio de más de 100 millones hizo que los azulgrana virasen sus planes hacia un jugador más económico como Karim Adeyemi.

🔵🔴 LOS 4 NOMBRES que GUSTAN en el BARÇA si hay salidas: 👉 Diomande. Bernardo Silva, Dumfries y Cucurella 👈 ℹ️ Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/s6e6IFF0Tb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2026

El Barça sospechaba que el Real Madrid no había dicho su última palabra con Yan Diomande como así se ha demostrado, y por evitar otro escarnio en una negociación en el mercado se han decantado por el ex del Borussia Dortmund. El club culé, pese a sus esfuerzos por luchar de tú a tú con el equipo blanco, ha demostrado estar muy lejos en materia económica.

Lo que es evidente es que la lista de deseos del Barcelona ha quedado completamente anulada por un Real Madrid que está mostrando su versión más agresiva en el mercado. Veremos qué sucede en lo que resta de verano, pero es muy evidente que el club blanco ha logrado intimidar a todos sus rivales.