Rodrygo da la bienvenida a Bernardo Silva al Real Madrid: «Ahora juntos, crack»

Rodrygo Goes no quiso perderse el decisivo Colombia-Portugal de la fase de grupos del Mundial 2026. El brasileño, ausente en esta Copa del Mundo por lesión, estuvo en Miami viendo al que será su nuevo compañero en el Real Madrid, Bernardo Silva. El extremo de 25 años compartió una foto juntos en redes sociales y le dio la bienvenida al club más laureado de Europa.

Desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe por 0-1, el atacante de Sao Paulo está trabajando sin descanso en su recuperación para poder volver a los terrenos de juego cuanto antes. La próxima temporada, Rodrygo y Bernardo Silva compartirán vestuario después de que el luso haya firmado un contrato con los blancos por dos temporadas.

Mientras tanto, Silva está centrado en ayudar a Portugal a conseguir el título de campeones del mundo. Ante Colombia no pudieron pasar del empate a cero y eso les condena a enfrentarse a Croacia en dieciseisavos y un posible cruce con España en octavos. Un cuadro bastante más difícil del que tendrían si hubieran acabado primeras de grupo. No ha sido el mejor inicio para los lusos, con dos empates ante RD Congo y Colombia en esta fase de grupos que les condenan a pasar como segundos.

Pero el nuevo centrocampista del Real Madrid recibió una visita bastante especial en el Hard Rock Stadium al acabar el partido de uno de sus nuevos compañeros. Rodrygo colgó la foto de ambos en el estadio y puso un mensaje: «Ahora juntos, crack». El brasileño y el portugués se han enfrentado bastantes veces en los últimos años en los Real Madrid-Manchester City. Y a partir de la próxima temporada dejarán de sufrirse el uno al otro en Champions para cabalgar juntos hacia la Decimosexta.