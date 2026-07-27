Yandel enamora a Gran Canaria con un viaje musical: así hemos vivido el ‘Yandel Sinfónico World Tour’

El verano continúa repleto de música en Gran Canaria. Hace tan solo unas semanas, informábamos de la espectacular edición de Granca Live Fest. Cuatro días de diversión y música en directo que no dejaron indiferente a nadie, pero esta misma sintonía se repitió el pasado viernes, 24 de julio. Y es que el mismísimo Yandel aterrizó en el municipio de Telde para realizar su único show en Canarias. Un encuentro donde el puertorriqueño fusionó su icónica discografía musical con música sinfónica para presentar su exitoso tour mundial de Yandel Sinfónico. Una apuesta de lo más acertada con la que hizo lleno absoluto en la isla. El equipo de Happy FM no lo ha dudado dos veces y ha estado presente para vivir la experiencia de primera mano. Todo ello con el objetivo de relatar lo sucedido en este evento tan esperado.

El Auditorio del Parque de San Juan fue el escenario elegido para la ocasión. Y es que el artista contrató a una orquesta canaria de 40 músicos para que acompañasen sus icónicos sencillos. Una puesta en escena completamente arrolladora donde el cantante no defraudó. Yandel presentó un directo impecable y demostró que la música urbana sí puede fusionarse bien con una orquesta clásica. Así pues, a ritmo de violines, contrabajos y metales, el equipo enamoró a todos los presentes. Dos horas de concierto que, sin lugar a duda, dejaron a todos con ganas de más.

Yandel arrasa en Gran Canaria con su apuesta sinfónica

Cabe señalar que no ha sido la primera vez de Yandel en el archipiélago canario. El puertorriqueño comenzó su gira europea del 2024 en Gran Canaria. Por ello, y tras su grata acogida, no ha dudado en volver. De esta manera, el cantante, de 49 años, hizo vibrar al público al entonar hits como Rakata, Abusadora, Encantadora, Yandel 150, El teléfono y muchas otras más. Un setlist muy cuidado con el que volvió a dejar claro por qué es una de las grandes leyendas del género urbano.

Asimismo, el puertorriqueño se mostró muy cercano con sus fans. Completamente agradecido por la acogida, el cantante explicó que había elegido a una orquesta sinfónica de la isla para que lo acompañase esa noche. Y es que el equipo también sorprendió al público al tocar instrumentalmente temas que están fuertemente vinculados con los canarios. Andrés, Repásate el Motor y Somos Costeros fueron algunas de las sorpresas de la noche. Un bonito homenaje a las Islas Canarias por el que se ganaron una fuerte ovación.

Pero, lejos de quedar aquí, Yandel sorprendió a sus fans con la aparición de un artista invitado. Un encuentro con el que hicieron vibrar el Auditorio del Parque de San Juan de Telde. Y es que New Event Canarias, la promotora que se ha encargado de organizar este evento, ha vuelto a acertar de pleno. Un espectáculo único y arrollador con el que han dejado a todos con ganas de más. Pues, aunque son pocos los conciertos que Yandel tiene programados en España, no ha querido dejar fuera a las islas Canarias.