¿Hay un plazo para poner una herencia a tu nombre? Esto es lo que dice realmente la ley en España

Las herencias siguen generando numerosas dudas entre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los plazos legales. Una de las preguntas más frecuentes es si existe una fecha límite para aceptar una herencia o para poner los bienes heredados a nombre del nuevo propietario. La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que la legislación española distingue entre varios trámites, cada uno con consecuencias diferentes. Conocer estos plazos puede evitar problemas fiscales, recargos e incluso conflictos entre herederos.

Aceptar una herencia no tiene plazo fijo

A diferencia de lo que muchas personas creen, el Código Civil no establece un plazo general que obligue a aceptar una herencia inmediatamente tras el fallecimiento del causante. En términos generales, el derecho para aceptar o renunciar puede ejercerse durante un largo periodo, siempre que nadie inste formalmente al heredero a tomar una decisión y no haya prescrito la acción hereditaria.

Sin embargo, la situación cambia cuando un interesado o un acreedor solicita un requerimiento notarial o judicial. En ese supuesto, el heredero sí deberá pronunciarse dentro del plazo previsto legalmente, ya que no podrá mantener indefinidamente la herencia en una situación de incertidumbre.

Lo que sí importan son los impuestos

Donde sí existe una fecha claramente marcada es en el ámbito fiscal. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debe liquidarse, con carácter general, dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento, aunque es posible solicitar una prórroga si se cumplen determinados requisitos y se pide dentro del plazo legal.

No presentar el impuesto a tiempo puede dar lugar a recargos, intereses de demora e incluso sanciones por parte de Hacienda. Por ello, los expertos recomiendan no esperar a resolver todos los trámites registrales para cumplir con las obligaciones fiscales.

¿Cuándo hay que poner los bienes a nombre del heredero?

Otro error habitual consiste en pensar que existe una obligación inmediata de inscribir una vivienda heredada en el Registro de la Propiedad. En realidad, la normativa no fija un plazo concreto para cambiar la titularidad registral de los inmuebles. No obstante, realizar este trámite cuanto antes ofrece importantes ventajas jurídicas, ya que facilita futuras ventas, hipotecas o cualquier otra operación sobre el bien.