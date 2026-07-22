Feijóo anuncia una reforma del Código Civil contra la Ley de Nietos de Sánchez: «La nacionalidad no se regala»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que su partido está trabajando en una reforma del Código Civil para «ordenar» la nacionalidad «futura» de los españoles ante la polémica Ley de Nietos del Gobierno de Pedro Sánchez, que está nacionalizando y otorgando derecho a voto masivamente a descendientes extranjeros de emigrantes españoles. «La nacionalidad española no se regala», ha denunciado Feijóo.

El jefe de la oposición ha realizado este anuncio de una «modificación» del Código Civil en materia de nacionalidad, y «viendo el derecho comparado de nuestros socios europeos», durante el transcurso de su comparecencia en Génova con motivo del balance del curso político. «Estamos buscando un punto de equilibrio entre los derechos y las obligaciones de una persona a la que se le da un pasaporte español, y el arraigo y la presencia efectiva y afectiva que tiene que tener esa persona», ha explicado.

En cualquier caso, ha anticipado que con esa modificación, de llevarse a cabo, «la ley no va a regalar pasaportes». «El pasaporte hay que merecerlo. No se regala la nacionalidad española, como no la regala ningún país serio y responsable», ha apostillado.

«Ni es ley, ni es de nietos»

Además, ha criticado que la controvertida norma del Ejecutivo socialcomunista «ni es ley, ni es de nietos». «Ha calado en la opinión pública y publicada que hay una ley de nietos, es falso. No hay ninguna ley de nietos, hay una ley mal llamada de memoria democrática, que distrae una disposición para otorgar la nacionalidad teóricamente a los nietos de los españoles», ha añadido.

«Desde hace mucho tiempo vengo defendiendo que los nietos de españoles que puedan acreditar el parentesco, puedan tener acceso a la nacionalidad. No he cambiado de opinión. Esta ley no responde a ese objetivo, ha sido manipulada por una instrucción administrativa de una directora general del Gobierno y ampliada a los bisnietos y a los tataranietos», ha señalado.

«Nula de pleno derecho»

«Esa instrucción es ilegal, es nula de pleno derecho, no puede producir efectos», ha enfatizado, remitiendo a los votos particulares de la Junta Electoral Central (JEC) en la última decisión al respecto.

La pasada semana se conoció que cuatro vocales de la Junta Electoral Central firmaron un voto particular por estar en desacuerdo con la resolución dictada por el organismo arbitral sobre la llamada Ley de Nietos. Los firmantes creen que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral a raíz de la citada instrucción del Ministerio de Justicia firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente, alto cargo del Gobierno y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

No obstante, la decisión de la Junta Electoral consistió en exigir mayores garantías en la inscripción de nuevos nacionalizados. Este órgano arbitral ha ordenado a los consulados, a través de la Oficina del Censo Electoral, que estén «suficientemente motivados» los criterios por los cuales están inscribiendo en el censo electoral de uno u otro municipio a los cientos de miles de nuevos votantes nacionalizados gracias a la Ley de Nietos del Gobierno. Por ejemplo, en Madrid el censo se ha disparado un 29% desde las elecciones de 2023.

El pasado lunes, en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria general de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, reclamó al Ejecutivo de PSOE-Sumar que «declare la unidad de oficio» de la polémica instrucción que permite nacionalizar a cualquier descendiente de emigrantes no exiliados, que «haga públicos los datos de las nacionalidades que ha otorgado» en este tiempo por esta vía (desde finales de 2022) y que «paralice la inscripción (de estos nacionalizados) hasta que se aclaren los criterios homogéneos que se han pedido» por parte de la JEC.