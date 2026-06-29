El Gobierno justifica en la «reparación y justicia» su Ley de Nietos que puede dar voto hasta a 2,5 millones de extranjeros

El Gobierno de Pedro Sánchez ha justificado en la «reparación y justicia» su Ley de Nietos, que puede llegar a dar la nacionalidad y, por tanto, el voto, en las elecciones hasta a 2,5 millones de extranjeros, aunque se han autorizado cerca de medio millón de peticiones. La ministra portavoz, Elma Saiz, se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes.

La también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aludido, tras preguntas de la prensa, a unas palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El jefe de los populares ha anunciado que hará una reforma de la Ley de Nietos. «Tendremos que hacer una reforma, pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España, una persona que oía en su casa a su abuelo pero no sabe exactamente la diferencia entre una provincia y otra», ha aseverado en una entrevista en esRadio.

Saiz ha replicado que «las declaraciones relativas al proceso electoral son una irresponsabilidad mayúscula». Además, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que esas palabras demuestran «su desesperación y frustración» porque «parece oler una derrota electoral».

La ministra de Inclusión ha querido lanzar una respuesta ante lo que considera un «mensaje de certidumbre» de Feijóo y ha defendido la limpieza de las elecciones generales: «Son los mejores procesos en el mundo». «Hay que tener más rigor y más responsabilidad», ha afeado Saiz a Feijóo.

El Ejecutivo ha cifrado en 2,6 millones las solicitudes de nacionalización por esta vía, después de concluir el plazo el pasado octubre. De aquí, más de medio millón de peticiones ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos electorales. Por ejemplo, en las pasadas elecciones andaluzas, votaron ya descendientes de emigrantes españoles que han sido nacionalizados en los últimos años como españoles con la llamada Ley de nietos. La estrategia fue utilizada por Chávez en el referéndum de 2004, convocado para decidir sobre su permanencia en la jefatura del Estado.

Regularización de irregulares

Además, ha introducido la figura de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular, a la que no ha aludido Feijóo con sus críticas. «Lo han mezclado cuando saben que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país», ha indicado la ministra en alusión al proceso de regularización.

Por otro lado, ha indicado que la conocida como Ley de Nietos procede de la Ley de Memoria Democrática, que, en palabras de Saiz, «está basada en reparación y justicia para personas que huyeron de nuestro país por una dictadura».

«Vamos a tener responsabilidad», ha zanjado la portavoz del Gobierno, a la vez que ha asegurado que los mensajes de Feijóo se están asimilando a los del partido de Santiago Abascal: «El PP cada vez se parece más a Vox». «En otras latitudes hacen declaraciones en la misma línea refiriéndose a los procesos electorales», ha recriminado la ministra a Feijóo.

El presidente del Gobierno inaugurará este martes por la mañana un acto coincidiendo con el fin del plazo para presentar las solicitudes para beneficiarse de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular.

Se trata de unas jornadas que se desarrollarán a primera hora en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Junto al jefe del Ejecutivo acudirá al evento la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como el titular de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.