Elma Saiz se hace un Patxi López y también llama «presidenta» a Begoña Gómez

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha tenido este martes el mismo lapsus que tuvo en su día Patxi López, cuando en los pasillos del Congreso y nada más estallar el escándalo de la hoy tetraprocesada Begoña Gómez, llamó «presidenta del Gobierno» a la esposa de Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha defendido a Gómez en el marco de su causa judicial en la que está inmersa y ha tenido el desliz verbal de equipararla a una figura institucional al afirmar que «me han preguntado por una medida cautelar que habla de quitarle el pasaporte a la presidenta». Acto seguido se ha corregido y ha dicho «a la mujer del presidente del Gobierno de España».

El lapsus recuerda al ocurrido en mayo de 2024, cuando Patxi López, en los pasillos del Congreso, preguntado por la investigación a Begoña Gómez, la llamó literalmente «presidenta del Gobierno».

Saiz ha defendido la trayectoria de Gómez, insistiendo en que se trata de «una persona» y una familia», mientras cuestionaba las medidas cautelares solicitadas para Begoña Gómez por la acusación popular.

También ha criticado implícitamente la instrucción del juez Peinado al asegurar que «más allá de políticos, hablamos de personas, de familias». ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona?».