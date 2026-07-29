Navalcarnero recibe a Sánchez: «¡Pedrito, sinvergüenza, corrupto, caradura, visita a los afectados!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin visitar a los afectados por los incendios que asfixian Madrid, Ávila y Castellón. Este miércoles ha estado en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, localizado en una zona apartada del centro del municipio. Pocas personas se han enterado de la llegada del presidente. OKDIARIO ha preguntado a los vecinos y trabajadores de la zona qué les parece que Sánchez no visite a los afectados por los incendios y viaje, casi, de incógnito, por España. «¡Pedrito, visita a los afectados!», comenta una chica. «Qué falta de empatía», lamenta un joven. «Sinvergüenza, corrupto, caradura…», le llaman el resto de personas preguntadas. «Dimite ya», le dice un señor.

Sánchez ha llegado, esta vez, a Navalcarnero en coche y no en helicóptero, como hizo el sábado pasado. Tal y como desveló OKDIARIO, el presidente del Gobierno usó el Súper Puma para recorrer los, apenas, 40 kilómetros que hay entre el Palacio de La Moncloa y la localidad madrileña desde la que se centralizan las operaciones de extinción de los incendios.

Sánchez ha dado una nueva muestra de megalomanía: siete coches y despliegue de escoltas. Sánchez llega y se hace esperar. Un guardaespaldas sujeta la puerta del todoterreno, como cuando Trump baja de ‘La Bestia’, el vehículo blindado contra ataques nucleares del presidente de los Estados Unidos. Los demás escoltas rodean el coche de Sánchez mirando a nadie. Porque no hay nadie. Frente a ellos, sólo están Marlaska y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que esperan en fila para saludar al jefe.

Pasados unos segundos sujetando la puerta, el escolta le abre y sale Sánchez. «Buenos días, presidente», le dicen. Se mete en el Puesto Avanzado de Mando (PMA) y desaparece junto a Marlaska, Francisco Martín, el consejero madrileño, Carlos Novillo, y el general jefe de la UME, Javier Marcos, para recibir las últimas novedades de los incendios.

Acabada la reunión, Sánchez comparece de nuevo ante la prensa, convertida en testigo mudo de estos actos presidenciales. Una vez más no hay preguntas. Sánchez suelta un discurso que Moncloa llama «declaración institucional». «¡Presidente, ¿por qué no hay preguntas?!», grita OKDIARIO. Cero respuestas. A la salida, abordamos al presidente de nuevo: «¿Por qué no visita a los afectados?». Sánchez nos mira, queda mudo y se va por donde ha venido. Mañana repetirá el esquema en Ávila.

«Sinvergüenza, corrupto, caradura»

Preguntamos a los vecinos de Navalcarnero en el entorno del Puesto de Mando. Denominador común: piden empatía a Sánchez con las personas a las que el fuego ha arrasado sus vidas: «Sánchez siempre va tarde o directamente no aparece. Es falta de compasión y de empatía». No les sorprende nada: «Es su forma de funcionar, ya lo hemos visto en los demás sitios. Va cuando ya ha pasado todo si es que va».

Muchos ya pasan de los desplantes de Sánchez: «A mí me importaría muy poco si viniese o no viniese, no cuento con él para nada. Desde el principio no ha hecho nunca nada bien». Otros lo tienen más claro: «Es un caradura, un sinvergüenza. No debería haber ido a visitar a nadie, debería haber dimitido por corrupto».

Una chica reclama que dejen a la gente de los pueblos gestionar los campos y los bosques: «Si dejaran a los ganaderos hacer su trabajo, esto no estaría pasando. La gente que está manejando desde los despachos, no conoce el campo. No tienen ni idea y por eso está pasando lo que está pasando, que nos estamos quemando».