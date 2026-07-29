Un confidente de la Guardia Civil revela que Leire Díez le dijo que «hablaba en nombre de ‘el one’» del Gobierno

Daniel Mateo, identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como colaborador de la Jefatura de Información del Instituto Armado, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la ex fontanera del PSOE y cabecilla de las cloacas, Leire Díez, le dijo que ella «hablaba en nombre de el one» del Gobierno, en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Según los investigadores, Mateo fue el que gestionó una reunión entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por colaborar con la trama, por ejemplo, con el suministro de teléfonos móviles. En aquella reunión, Villalba aseguró que Mateo se encargó de organizar y gestionar un local para el encuentro que tuvieron Díez y el comandante en un bar de Leganés en marzo de 2025.

Mateo conoció a Díez a través de Francisco Ortega, un conocido de este confidente y supuesto intermediario de la ex militante del PSOE, a quien ella le pidió tener una reunión con Villalba, según las mismas fuentes.

Asimismo, el propio Mateo también se reunió con Leire Díez. Cuando éste le pidió identificarse, Díez le dijo que trabajaba con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, e insistió en que «hablaba en nombre de el one», una manera de referirse por parte de los imputados a Pedro Sánchez, según ha constatado la UCO en varios informes.

Durante su reunión con Leire, la ex fontanera y ex alto cargo de empresas públicas como Correos o Enusa, ésta no paraba de hacer referencias a «el one», lo que provocó que él preguntara, en varias ocasiones, quién era, ha relatado. Ante su insistencia, pues el confidente incluso le planteó los nombres de «Cristiano Ronaldo» o «Florentino», Leire Díez le contestó: «El one es Pedro».

Preguntado en su comparecencia como testigo en sede judicial si dio credibilidad a Leire Díez, Mateo ha contestado: «Me daba credibilidad y miedo». Además, ha señalado que la colaboradora de Cerdán llamó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, delante suya, añaden las mismas fuentes.

Antes de su reunión con Leire, ha contado también Mateo, éste quiso confirmar quién era esa mujer que decía trabajar en nombre del PSOE. Para ello, preguntó a Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos al que conocía por ser también confidente de la Guardia Civil. Koldo García -ahora mismo en prisión, al igual que el ex titular de Trasportes- le confirmó que Leire Díez era una persona con peso dentro del PSOE y con muy buenas conexiones.

Por su parte, en su declaración ante el juez hace unas semanas, Villalba declaró que la ex militante socialista le pidió información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.