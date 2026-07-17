El DAO de la Guardia Civil acusa a la UCO de «exceso de protagonismo» y «vanidad» por investigar al entorno de Sánchez

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, ha acusado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de un «exceso de protagonismo» y de «vanidad» en sus investigaciones, entre las que se encuentran las de los casos del entorno familiar del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez. La UCO ha participado en diligencias de instrucción de las causas de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del inquilino de la Moncloa.

Llamas ha lanzado esta grave acusación a sus subordinados en el transcurso de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la trama PSOE. A preguntas de la senadora de UPN María Caballero, el DAO ha criticado la existencia, a su juicio, de una «proactividad tóxica o supletoria de quien realmente tiene esa proactividad como titular que es, que es el titular del órgano jurisdiccional del juzgado».

Junto a ello, ha señalado que «en las reuniones de mando estoy cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional, su señoría, no nosotros; aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles, que no nos corresponden», ha llegado a decir el DAO sobre sus compañeros.

Asimismo, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil ha defendido en el Senado su «inocencia» en el caso de las cloacas del PSOE, por el que está imputado, repitiendo en varias ocasiones que no tiene intención de dejar el cargo. «No he pensado en dimitir», ha admitido.

Es más, ha deslizado que no lo haría incluso aunque se le abra juicio oral, es decir, ha insinuado que continuaría aferrado al puesto hasta que haya «sentencia» condenatoria contra él. «Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto», ha sostenido.

Apoyo de Marlaska

Llamas ha afirmado que ni él ha ofrecido su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la directora de la Guardia Civil, la también imputada Mercedes González, ni ellos se la han pedido.

Preguntado también por Caballero -hija del concejal asesinado por ETA Tomás Caballero- sobre el lema de la Guardia Civil (el «honor es mi divisa»), el teniente general ha dicho que el cuestionamiento de su honor y del propio cuerpo «no lo establecen terceros», sino que corresponde a él mismo y a sus superiores.

Además, Llamas ha comentado que ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de su imputación y que éste le trasladó que le parece «injusta» esta situación y que, por ello, le mantiene en el puesto.

Respecto a la aparición de un correo vinculado a Begoña Gómez en un informe de la UCO relativo al caso del hermano de Sánchez, hecho que fue revelado en exclusiva por OKDIARIO, el DAO de la Guardia Civil ha negado que recibiera presiones para efectuar una investigación interna sobre lo sucedido, que ha definido como «desliz» y «filtración», al mismo tiempo.

No obstante, Llamas sí ha incidido en que la directora de la Guardia Civil le llamó para «alertarle» sobre la aparición del correo de Begoña Gómez en el informe de la UCO y sus consecuencias, mientras que también hizo lo mismo Marlaska para «darme una dimensión de este deliz» y su «efecto pernicioso», ha dicho el compareciente.

Al explicar esa dimensión, el DAO ha dicho que ese correo de Begoña Gómez, tras la publicación de OKDIARIO, recibió abundante «material injuriante», incluido contenido «pornográfico».