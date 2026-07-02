El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por sus vínculos con la cloaca del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este jueves a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por sus vínculos con la cloaca del PSOE. La decisión del instructor de la causa se produce minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de los líderes del Instituto Armado por prevaricación y obstrucción a la Justicia.

A González, que mantuvo más de un encuentro con la fontanera socialista Leire Díez, el juez le atribuye delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, en relación con las maniobras de la ex militante del PSOE para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno.

El Partido Popular (PP), como líder de las acusaciones populares del caso, solicitó el miércoles a la Audiencia Nacional la imputación de Mercedes González, «por su presunta colaboración con las cloacas del PSOE». Los populares actúan como acusación particular unificada en el caso SEPI, «tras confirmarse que Mercedes González mantuvo tres reuniones con Leire Díez», quien presumía de tener «control absoluto» sobre la directora general del Instituto Armado.

Mercedes González reconoció en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sus reuniones con Leire Díez, detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero redujo las mismas a a «cafés» sobre la «situación personal» de la fontanera del PSOE y sobre el destino de Rubén Villalba, el comandante vinculado al caso Koldo.

La directora del Instituto Armado redujo también el número de reuniones, de tres a las dos que reconoce, y aseguró que se produjeron en bares o cafeterías y nunca en su despacho o en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. «Fueron encuentros cortos, no más de un café, y nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigaciones en curso», dijo sobre Leire Díez.