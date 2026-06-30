Enésima versión. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido ahora que él tuvo conocimiento de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se veía con la entonces fontanera socialista Leire Díez justo tras la reunión que mantuvieron ambas el 2 de abril de 2025.

En una comparecencia en la comisión Koldo y sus ramificaciones celebrada en el Senado, Marlaska ha esgrimido que la propia directora le dio cuenta de esa reunión tras producirse, si bien ha dicho que no era capaz de recordar si González le dijo que se había reunido con una «militante socialista» o le dio el «nombre de Leire».

En cualquier caso, el ministro del Interior ha sostenido que en esa reunión «no se habló nada relacionado con los hechos de la trama que ahora está siendo objeto de investigación judicial», añadiendo que en esa cita solo se trató la cuestión de «restituir al ex comandante Villalba», vinculado al caso Koldo.

Se da la circunstancia -y esto es lo que omite Marlaska a la hora de argumentar dicha coartada- que, precisamente, Leire Díez quería reclutar al ex comandante Rubén Villalba, con el que ya se había reunido, para utilizarlo en su propósito de «atacar» a la Guardia Civil y que éste fuese un «actor activo» que le pudiera proporcionar información sobre una serie de oficiales. Así lo declaró el propio agente, ahora suspendido, en sede judicial. La fontanera quería utilizarlo como informante de las cloacas socialistas.

Sin embargo, Marlaska ha venido sosteniendo que Leire Díez y Mercedes González se reunieron sin tratar asuntos de las cloacas. Es más, en sede parlamentaria, el Ministerio del Interior ha ido negando tales encuentros en al menos diez preguntas del PP, según ha expuesto el senado popular Fernando Martínez-Maíllo.

«Un año de mentiras»

«Un año de mentiras», ha afeado Martínez-Maíllo al ministro, añadiendo que no ha sido hasta un reciente informe de la Guardia Civil sobre las cloacas del PSOE, cuando se ha tenido conocimiento de la celebración de al menos tres reuniones entre la fontanera socialista y la directora del Instituto Armado.

A raíz de este informe, conocido en junio de 2026, Mercedes González emitió un comunicado reconociendo tales encuentros, aunque también desvinculando tales citas de cualquier operación de las cloacas para actuar contra la Guardia Civil. Por ello, Martínez-Maíllo ha acusado a Marlaska de no haber reconocido estas reuniones, tras ocultarlas en las Cortes, hasta que se ha sabido por el informe de la Guardia Civil.

Asimismo, Marlaska ha comentado que él «tuvo conocimiento de la existencia de la trama» de las cloacas a partir de que la directora de la Guardia Civil le comentó que el director adjunto operativo (DAO) había recibido de la Jefatura de Información una nota sobre la existencia de un grupo de personas que tratan de imputar irregularidades a la UCO. Esa nota de la Inteligencia del Instituto Armado, revelada por OKDIARIO, está fechada el 29 de abril de 2025.

También ha dicho Marlaksa, en respuesta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que no fue hasta un mes después, el 30 de mayo de 2025, cuando él mismo informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la existencia de dicha trama investigada por la Guardia Civil y de que iba a reunirse con la UCO por esta cuestión para trasladarle su «apoyo».

El ministro ha remarcado que ese contacto con Sánchez se produjo después de que El Confidencial publicara el 26 de mayo de 2026 el audio de una videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn -con presencia de Leire Díez- donde se emplearon palabras «absolutamente deleznables» en relación a miembros de la UCO. Según el titular de Interior, el jefe del Ejecutivo le comentó que le parecía «perfecto» que trasladara su respaldo a la UCO.