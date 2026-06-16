La directora de la Guardia Civil reduce a «cafés» sobre la «situación personal» de Leire sus reuniones con la cloaca

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reducido a «cafés» sobre la «situación personal» de la ex fontanera socialista Leire Díez y el destino de Rubén Villalba -el comandante vinculado al caso Koldo- sus reuniones con las cloacas del PSOE. Así lo ha señalado en una comparecencia en la comisión de Interior del Senado, donde fue convocada a instancia del PP, con mayoría absoluta en esta Cámara.

González ha dicho que de las tres reuniones con Leire Díez detectadas por la UCO de la Guardia Civil, sólo se habrían producido dos, en todo caso en bares o cafeterías, como publicó OKDIARIO, y nunca en su despacho o dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. «Fueron encuentros cortos, no más de un café, y nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigaciones en curso», ha dicho sobre Leire Díez.

Sobre el segundo de aquellos tres encuentros, González ha sostenido que «no lo recuerdo porque yo ese día estaba reunida en la Guardia Civil», ha esgrimido. Cabe recordar que la directora ha borrado mensajes de móvil con Leire Díez, según recoge la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

«No he interferido en investigación alguna, jamás, nunca, ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil», ha señalado en la comisión de Interior en el Senado, donde ha sostenido que siempre ha mantenido un «respeto escrupuloso, total y absoluto al trabajo y buen hacer» de las investigaciones judiciales y la «necesaria independencia judicial».

Mercedes González ha reconocido que tuvo varios encuentros con Leire Díez, como desveló la UCO en los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero «nunca» para participar en «ninguna campaña de desprestigio ni influenciada por la señora Díez ni otra persona».

También ha dicho que no ha adoptado nunca «ninguna medida como elemento de presión» contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones reservadas, lo que los agentes relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil.

«Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro», ha dicho, según recogió Ep.

Respaldada por Sánchez

Mientras PP y Vox han pedido la dimisión de González como máxima responsable del Instituto Armado, también varias asociaciones profesionales de guardias civiles han exigido explicaciones al ver «contradicciones» con la versión que dio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que negó cualquier tipo de contacto entre Mercedes González y Leire Díez.

Tras el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la propia Mercedes González reconoció en un comunicado que se vio en dos ocasiones fuera de la Dirección General -la UCO constató «al menos tres reuniones»- con Leire Díez, la ex militante del PSOE en el epicentro de una presunta trama pagada por este partido para tratar de desestabilizar investigaciones judiciales y a la propia UCO.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la propia Mercedes González han negado que se tratara en aquellas citas con Leire Díez sobre «nada relativo a una trama que -según el ministro- repugna a todos». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha respaldado a la directora de la Guardia Civil y se ha desvinculado de la exmilitante socialista.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió este martes a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sosteniendo que de las reuniones que mantuvo con la ex fontanera de la formación socialista, Leire Díez, no salió ninguna decisión.