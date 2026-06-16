El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sabe desde hace un año que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se había reunido con la ex militante socialista Leire Díez, aseguran fuentes del Gobierno. Todo ello a pesar de que el juez de profesión aseguró ante los medios que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez, «de ningún tipo».

Desde La Moncloa reconocen ahora que la directora de la Benemérita ya había transmitido con anterioridad al titular de Interior sus citas con la conocida como fontanera del PSOE: «Se lo contó hace un año». Esta confesión se habría producido en «una conversación oral», pero podría haberlo olvidado porque, según fuentes del Ejecutivo, la ex militante del PSOE «hace un año no era importante».

En todo caso, desde La Moncloa insisten en que aquellas citas no tuvieron ninguna relevancia penal porque «la Guardia Civil no abrió ningún procedimiento ni ningún expediente» a raíz de las citas entre Leire Díez y Mercedes González.

Además, insisten desde el Gobierno en que la figura de Leire Díez no despertaba ninguna sospecha y que incluso «en esos mismos días entró en la puerta de varias redacciones». «Con la normalidad de ser una persona normal», apostillan para restarle hierro al asunto.

Estas revelaciones chocan con una primera declaración de Marlaska, quien dijo a finales de mayo: «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con Leire o con cualquier otro en términos de ningún tipo». «La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil», añadió.

Sin embargo, a principios del mes de junio, Mercedes González emitió un comunicado en el que confirmaba una de las reuniones con Leire, además de otra en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. De ese modo, el ministro del Interior, superior jerárquico de la directora de la Guardia Civil, se vio obligado a recular: «Me remito al comunicado de ayer, de la directora de la Guardia Civil. En ese caso, se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos…», indicó Grande-Marlaska.

Y aclaró: «En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma».

A ojos de Moncloa estas palabras son suficientes ante la confusión generada en un primer término y que «él ya hizo un canutazo gigantesco» y que «lo ha aclarado».

González en el informe de la UCO

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la directora general de la Guardia Civil conocía de la actividad de Leire Díez, que en ese momento era presuntamente un miembro destacado de las cloacas del PSOE para obstaculizar las causas judiciales abiertas contra el entorno político y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La UCO señaló un mensaje en el que Leire decía al ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver: «Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía». Según la Benemérita, esto evidencia «la identificación por parte de Leire de una vía relacionada con la directora general de la Guardia Civil».

«El hecho de que la Directora General, al menos desde el día 08.05.2025, fuera conocedora de la actividad supuestamente desarrollada por Leire, también se evidencia del contenido del correo electrónico» que forma parte de las pesquisas realizadas por la Benemérita entre el jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ) y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas.