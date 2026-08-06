El negocio de la invasión: pan con atún a 10 €, botellas de agua a 5 € y paquetes de tabaco a 20 €

La crisis migratoria en Ceuta ha generado, además de tensión social y despliegue militar, un mercado paralelo de precios desorbitados que se ha instalado en plena calle. Según ha podido documentar un reportero de OKDIARIO durante su recorrido por la ciudad, un vecino sin licencia ni permiso alguno estaría vendiendo a los inmigrantes productos básicos a precios claramente abusivos, aprovechando la desesperación de quienes acaban de cruzar la frontera.

Entre los precios detectados por este periódico destacan los trozos de pan con una lata de atún, vendidos a 10 euros, las botellas de agua a 5 euros y los paquetes de tabaco a 20 euros. A ello se suma el cobro de 10 euros por recargar la batería de un teléfono móvil, un servicio que en circunstancias normales sería gratuito o de coste simbólico. «El dueño de esta cafetería, que tiene menos papeles que una cabra, no tiene ningún tipo de permiso ni de nada… se está lucrando de toda esta miseria», denuncia el propio reportero de OKDIARIO durante la grabación.