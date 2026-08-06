El fenómeno de El Niño intenso cambiará el clima en todo el mundo a partir de este día de agosto

Cambiará el clima en todo el mundo a partir de este día de agosto, el tiempo parece que nos dará un importante respiro que puede ser permanente. En especial, si descubrimos lo que nos estará esperando en unos días en los que tocará casi preparar la chaqueta y el paraguas. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en un final del verano en el que todo puede ser posible.

Aunque intentemos conocer lo que puede pasar con un tiempo que se mueve por momentos y que no es exacto, las estadísticas son las que mandan y no pintan nada bien. Lo que está a punto de pasar en estos días es un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. El otoño llama a nuestra puerta y lo hace con el fenómeno de El Niño más intenso de los últimos años.

A partir de este día de agosto este fenómeno lo cambiará todo

Agosto es un mes que nos obliga a prepararnos para lo peor, con un fenómeno que puede cambiarlo todo por completo. Estaremos a merced de una situación que podría complicarse por momentos y que, sin duda alguna, será momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días.

El tiempo en agosto puede ser cambiante y que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es momento de saber qué pasará en unos días en los que todo el mundo está pendiente de un tiempo que puede cambiar por momentos. Estas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos puede estar esperando en unos días en los que realmente cada paso que damos puede ser esencial que lo tengamos en cuenta.

Este fenómeno puede acabar cambiándolo todo y lo hará de tal forma que tocará ver qué es lo que nos depara esta situación que puede ser clave en estos días que tengamos por delante y que nos afectarán de lleno.

El fenómeno de El Niño intenso cambiará el clima en todo el mundo

El clima en todo el mundo lo cambiará un fenómeno de El Niño que puede ser mucho más intenso de lo que nos imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no habíamos visto llegar.

Este tiempo que tenemos por delante, asusta a los expertos de la AEMET que ven en este mes de agosto un cambio de tendencia importante. Tal y como nos explican desde Meteored: «El fenómeno de El Niño continúa ganando fuerza sobre el océano Pacífico ecuatorial y todo indica que será uno de los principales factores que moldearán el comportamiento del tiempo mundial durante los próximos meses. Así lo confirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que prevé que el evento alcance una intensidad fuerte durante el trimestre agosto-octubre de 2026. De acuerdo con la última Actualización Climática Estacional Global del organismo, los distintos modelos climáticos internacionales coinciden en proyectar un marcado calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental. Las anomalías de temperatura del mar podrían superar los 2,9 °C en las regiones de referencia utilizadas para monitorear el fenómeno, una señal clara de que El Niño continuará fortaleciéndose. Pero este no será el único factor en juego. Los especialistas también anticipan el desarrollo de una fase positiva del Dipolo del Océano Índico, junto con temperaturas oceánicas superiores a lo normal en el Atlántico tropical. La combinación de estos patrones climáticos tiene el potencial de modificar la circulación atmosférica a escala planetaria y potenciar eventos extremos en numerosas regiones».

Siguiendo con la misma explicación: «Según la OMM, las probabilidades de registrar temperaturas superiores a los valores normales son muy elevadas sobre gran parte de las áreas continentales del planeta. Las señales más contundentes aparecen sobre África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, el sur de África, buena parte de Sudamérica y Nueva Zelanda. En paralelo, el océano Pacífico ecuatorial seguirá reflejando la marcada influencia del fortalecimiento de El Niño. Respecto de las precipitaciones, el patrón previsto responde al comportamiento clásico asociado a un episodio fuerte del fenómeno. Se esperan lluvias por encima de los promedios habituales en el Gran Cuerno de África, sectores de Asia Central, el sur de Europa, el oeste de Norteamérica —al sur de los 45° de latitud norte— y el sudeste de Sudamérica. En contraste, aumentan las probabilidades de condiciones más secas de lo normal sobre el subcontinente indio, el sur y este de Australia, parte de América Central, el Caribe, el noroeste de Sudamérica y el norte de Europa. No obstante, la OMM recuerda que estos pronósticos representan probabilidades y no certezas absolutas. Además, los impactos pueden variar significativamente entre distintas regiones e incluso dentro de un mismo país».