30 grados en el Mediterráneo: el otoño solo puede ir en dos direcciones y una de ellas golpeará con fuerza España

El otoño solo puede ir en dos direcciones y una de ellas golpeará con fuerza España, se esperan 30 grados en el Mediterráneo. Es hora de prepararnos para un cambio de estación que está más cerca de lo que parece, aunque estamos en agosto, empezamos a ver señales de cambios en unas noches que cada vez son más frías y que contrastan con fuerza con unos días que causan estragos. El tiempo se convierte en uno de los claros protagonistas de estos días.

Lo que tenemos por delante es un cambio de estación que puede llegar antes de lo esperado. En especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en protagonista. Deberemos estar muy pendientes de unos grados, pero también de dos opciones que nos sumergirán de lleno en un otoño que en algunas partes del país puede llegar antes. Más cálido de lo normal o con unas cifras que ponen los pelos de punta, así golpeará con fuerza este otoño que llegará antes de su hora, con una AEMET pendiente de estos terribles mapas.

En el Mediterráneo nos esperan hasta 30 grados

Es hora de saber cómo será una de las estaciones más esperadas de los últimos tiempos, este otoño que hará que estemos pendientes de un cielo que puede complicarse por momentos. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos marcará de cerca.

Llega un marcado cambio de ciclo que podemos ver con unas cifras que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. La peor de nuestras pesadillas puede materializarse de tal forma que tendremos que ver llegar un importante cambio.

Estos días de otoño que antes llegaban con mucha antelación, algunas fiestas de agosto ya nos hacían estrenar la chaqueta de entretiempo. Con unas cifras que pueden convertirse en una de las más esperadas por unos expertos que sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno.

Estaremos pendientes de unas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. En unos días en los que realmente tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Este otoño ya apunta maneras antes de empezar y puede tener dos caminos muy distintos.

El otoño solo puede ir en dos direcciones y una de ellas golpeará con fuerza España

Una de las direcciones golpeará con fuerza España y lo hará con un otoño de esos que no se olvidan con unas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio importante. Es hora de saber qué es lo que nos puede estar esperando en estos días de cambios de tendencias importantes.

Los expertos de Meteored no dudan en darnos una serie de detalles que pueden ser claves, sobre todo uno que pone los pelos de punta, los 30º del mar esconden un otoño que puede ser hasta peligroso: «Cada grado más en el agua significa más energía en el aire sobre él. Evaporación, humedad, flotabilidad: todo esto se dispara hacia arriba tan pronto como el primer aire fresco del norte fluye sobre el mar todavía caliente en otoño. El contraste de temperatura es el combustible».

Siguiendo con la misma explicación: «De este contraste surgen las infames tormentas otoñales de la región mediterránea: inundaciones repentinas en las costas de Italia, España y Croacia, cantidades de lluvia en forma de nubes que caen en pocas horas, lo que normalmente se acumula en meses. El mar está tan caliente como rara vez, y por lo tanto la munición es tan afilada como rara vez. Una palabra pasa por la cocina del tiempo: Medicane. Se trata de un huracán sobre el Mediterráneo, que se asemeja asombrosamente a un huracán real, con un ojo giratorio, ráfagas de huracanes y lluvia torrencial. Y sí, el agua caliente proporciona exactamente la energía de la que estos sistemas extraen su fuerza».

En España tenemos un riesgo que irá en aumento y que puede ser esencial que tengamos en consideración: «Una palabra pasa por la cocina del tiempo: Medicane. Se trata de un huracán sobre el Mediterráneo, que se asemeja asombrosamente a un huracán real, con un ojo giratorio, ráfagas de huracanes y lluvia torrencial. Y sí, el agua caliente proporciona exactamente la energía de la que estos sistemas extraen su fuerza».

Este mar excesivamente cálido que se ha ido gestando en estos días en los que cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estos días en los que esperamos el otoño, quizás debemos prepararnos ya no para el frío, sino para las lluvias o incluso el viento que este año pueden convertirse en tendencia.