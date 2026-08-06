Aumenta la nubosidad a lo largo de la jornada en buena parte de la provincia, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas se mantendrán estables y los vientos serán moderados en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza:

Calor y posibilidades de lluvia nocturna

El cielo de Zaragoza se prepara para un día dynamic, donde las nubes se asoman como tímidos espectadores. Durante la mañana, la temperatura comenzará en unos agradables 21 grados, aunque la sensación térmica podría ascender hasta los 37, sugiriendo una jornada cálida. El viento soplará suave, a unos 5 km/h, proporcionando un alivio ligero en el ambiente, que podría tornarse pesado a medida que la humedad suba.

Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se incrementará, dejando entrever que la lluvia podría llegar a visitar la ciudad, especialmente en la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 35 grados, pero la combinación de la humedad y el riesgo de precipitaciones puede hacer que la sensación térmica sea notoriamente más cálida. Con la salida del sol poco después de las siete y el ocaso programado para las 21:15, Zaragoza disfrutará de largas horas de luz, acompañadas de un tiempo que promete ser tan variable como vibrante.

Calatayud: nubes y viento anuncian sorpresas

Las nubes han tomado las calles de Calatayud, creando una atmósfera anticipatoria que parece susurrar la llegada de cambios. La mañana inicia con un cielo nublado que poco a poco se irá transformando, dejando espacio a un viento del noreste que soplará con fuerza, anunciando un día cargado de sorpresas.

El contraste será notable a medida que avancen las horas; mientras por la mañana las temperaturas oscilan entre los 18 y 22 grados, por la tarde se espera un significativo descenso térmico. Con una probabilidad del 90% de lluvias intensas en la tarde-noche y rachas de viento de hasta 40 km/h, es recomendable salir preparado con paraguas y abrigo, ya que la sensación térmica puede afectar la comodidad de quienes transiten por las calles.

Tarazona: ambiente templado con algunas nubes

El tiempo se presenta templado, con algunas nubes que irán acompañando a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde, el viento soplará de manera suave, haciendo que la jornada sea agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para desconectar. Aprovechar el momento para dar un paseo por los parques o simplemente relajarse en una terraza puede ser una excelente forma de disfrutar la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET