El Gobierno rechaza retirar la acampada de la vivienda de la plaza del Ayuntamiento de Valencia el ‘9 d’Octubre’

La socialista Pilar Bernabé ha rechazado ejercer las acciones pertinentes para retirar la acampada de radicales de izquierda que, bajo el paraguas de protesta por la vivienda en Valencia, arrancó el pasado sábado en Plaza del Ayuntamiento. Pilar Bernabé ha adoptado esta decisión a pesar de que ese emplazamiento es donde este viernes está prevista la celebración de varios actos por el 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, algunos de los cuales deberá suspenderse o cambiar su ubicación. Y a pesar, también, de los graves disturbios que se produjeron en la manifestación que antecedió a la concentración, con el balance de nueve policías heridos y cinco detenidos. «La acampada ya ha manifestado su voluntad de no salir para el 9 de octubre y, por lo tanto, no se dan las circunstancias para levantarla de otra manera que no sea por voluntad propia», ha justificado al respecto Pilar Bernabé.

La negativa de la delegada del Gobierno se produce menos de 24 horas después de que, como publicó OKDIARIO, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, remitiera un requerimiento a la propia Pilar Bernabé en que advertía a esta última que, si no adoptaba «las medidas a su alcance para garantizar la seguridad y la integridad de las personas en la Plaza del Ayuntamiento y para que se celebren los actos conmemorativos» de ese día «de acuerdo con la relación agendada y autorizada previamente, se llevarán a cabo las acciones legales que procedan».

La alcaldesa de Valencia llevaba a cabo ese requerimiento después de que el pasado sábado, un grupo de 60 radicales de izquierdas que participaban en una manifestación por la vivienda en Valencia derribase las vallas que protegían al Palau de Les Arts, también en Valencia, para acceder a un congreso de inversiones inmobiliarias y provocasen graves disturbios, saldados con nueve policías heridos y cinco detenidos.

En concreto, estaban previstos en la Playa deñl Ayuntamiento hasta cinco actos, todos trascendentes y en exaltación del Día de la Comunidad Valenciana el 9 de octubre. Y uno más, el día anterior. Pero el más afectado es la mascletá prevista para las 13:45 horas del 9 de octubre: «Es inviable».

Pilar Bernabé ha pasado la pelota sobre esos actos al Ayuntamiento de Valencia: «Será quien confirme los actos que se llevarán a cabo y los que son incompatibles con la citada concentración. Y ha apelado al «derecho de reunión» que a su juicio asiste a los acampados.

Se da la circunstancia, tal como publicó OKDIARIO el pasado 2 de junio, de que Pilar Bernabé también rechazó retirar la acampada de los docentes en la plaza de la Virgen de Valencia en vísperas de la celebración de otra fiesta emblemática en Valencia, el Corpus.

Como ahora, el Ayuntamiento pidió a la Delegación del Gobierno que lo hiciera. Pero Pilar Bernabé lo rechazó, a pesar de tratarse de una tarea de orden público, aludiendo entonces a algunas ordenanzas municipales. Por parte del Ayuntamiento, se esgrimía que la ocupación de la vía pública de que hablaba la delegada del Gobierno era, en realidad, una concentración permanente de protesta porque quienes la conformaban eran docentes en huelga. Y que a quien correspondía intervenir era a la representante del Gobierno de Sánchez en Valencia.

Los antecedentes, también en Valencia, evidenciaban que la delegada del Gobierno carece de razón. En julio de 2011, la Policía Nacional, dependiente de la Delegación de Gobierno, fue quien desalojó a los miembros del 15M que acampaban en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. La Policía Local estuvo con ellos. Pero la orden fue de la Delegación de Gobierno y la ejecución de la Policía Nacional.

Fuentes municipales, además, situaban entonces otro antecedente: el desalojo de los acampados del movimiento 15M en Sol, en Madrid. Y recordaban que fue el Ministerio del Interior, dirigido entonces por el también socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el que tomó la responsabilidad. Y no la comunidad autónoma ni el Ayuntamiento.

Fue un grupo de izquierda quien inició esa acampada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tras la manifestación que, como se ha dicho, dejó a nueve policías heridos y cinco detenidos. La manifestación previa había sido convocada en Valencia por cuatro colectivos: Sindicato de Inquilinas de Valencia, el Sindicat d’Habitatge de Valencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la coordinadora de asambleas de barrios Entrebarris.