Un grupo de izquierda acampa en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tras la manifestación que dejó a nueve policías heridos

Un grupo de izquierda empieza a acampar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia tras la manifestación que dejó a nueve policías heridos y se han detenido a cinco personas.

Luego de la manifestación convocada en Valencia por cuatro colectivos: Sindicato de Inquilinas de Valencia, el Sindicat d’Habitatge de Valencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la coordinadora de asambleas de barrios Entrebarris, que finalizó con los manifestantes derribando las vallas y arrojando varios objetos, agrediendo a varios agentes de la Policía Nacional que custodiaban las inmediaciones y el acceso del Palacio de las Artes, donde se realiza un congreso inmobiliario. 60 radicales entraron al recinto y las unidades antidisturbios intervinieron con lanzamientos de pelotas de goma, botes de humo lacrimógeno y procedieron a la detención de cinco radicales.

Luego que se dispersó la manifestación, se conoció que unas 200 personas de grupos de izquierdas fueron convocadas a través de grupos de Telegram para acampar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con el apoyo de los convocantes de la manifestación de la mañana, donde asistió el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Juan Bordera Romá, a quien se le vio con un chaleco naranja del Sindicat de Llogateres de València.

Fuentes próximas a la Delegación del Gobierno adelantaron a OKDIARIO que la acampada se realizaría coincidiendo con la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien recibirá la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia, concedida por el Ayuntamiento en el marco de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana el próximo 9 de octubre.

Sindicatos policiales hartos de la violencia contra los agentes

Sindicatos de la Policía Nacional, tras resultar heridos diez agentes que cumplen su obligación, denuncian la escalada de violencia en Valencia y exigen «recuperar el principio de autoridad». A través de un comunicado, SUP y JUPOL defienden el derecho fundamental a la reunión y la manifestación y consideran que la policía está para garantizar la seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer derecho con libertad, pero denuncian que una reivindicación no se puede convertir en un factor de violencia.

Desde SUP han advertido de «la necesidad de anticiparse» a la actuación de grupos antisistemas y radicales que aprovechan las protestas y movilizaciones para tensionar y provocar disturbios donde resultan heridos agentes como ciudadanos. Piden una planificación en la prevención e identificación para aislar a individuos violentos con el objetivo de proteger a los manifestantes pacíficos como a los mismos agentes policiales.

Además, dejan claro que los policías «no somos el enemigo», agregan que son los que protegen los derechos y libertades de todos, «incluidos los de quienes se manifiestan y discrepan». Por otro lado, reiteran sus exigencias al Gobierno de dejar aplazar las reivindicaciones esenciales de miles de agentes de la Policía Nacional de reconocer como profesión de riesgo, ya que aseguran que trabajan expuestos a agresiones.