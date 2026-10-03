Cataluña envía un ES-Alert para suspender la movilidad desde las 20:00 horas ante un posible «minihuracán mediterráneo»

Protección Civil de la Generalitat ha emitido un ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de 20 comarcas catalanas, entre ellas el litoral de Barcelona. Recomienda suspender toda actividad y la movilidad a partir de las 20:00 horas por la posibilidad de un «minihuracán mediterráneo», que podría dejar 200 litros por metro cuadrado en 6 horas en algunos puntos.

El mensaje avisa de que las lluvias torrenciales pueden afectar a las comarcas del litoral y del prelitoral de Tarragona y Barcelona, a las de Girona, y a las comarcas de Osona y el Moianès, y que el episodio puede alargarse hasta las 14:00 horas de mañana.

Cataluña afronta un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado este mediodía en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Se limita la movilidad

La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que los modelos indican que la situación de lluvia que ya vive Cataluña «se puede complicar mucho» en las próximas horas, hasta alcanzar «un episodio excepcional». En esta línea se mantiene también la subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias de Protección Civil, Imma Soler, quien ha pedido restringir «las actividades que impliquen movilidad» desde las 20:00 horas de este sábado.

Concretamente, la Generalitat limitará la movilidad excepto servicios esenciales y causas de fuerza mayor, con la suspensión de actividades en el medio natural, deportivas y culturales; además de mercados, ferias y otras actividades al aire libre.

El plan Inuncat está activado en fase de emergencia y el Meteocat ha activado una alerta por intensidad y acumulación de lluvia con peligro muy alto y afectación extensa, con la previsión de que el temporal alcance su máximo durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo y empiece a remitir a partir de la tarde del domingo. La alerta afecta a las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès y Moianes.