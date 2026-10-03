La psicología concluye que las personas que se muerden las uñas en realidad no es por nervios, sino por la búsqueda constante de productividad

Durante años, morderse las uñas se ha explicado casi siempre con la misma palabra: nervios. Pero una investigación publicada en el Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry apunta a algo distinto. Según este estudio, detrás de ese gesto tan automático no siempre hay ansiedad, sino una personalidad que no soporta estar parada: la de quienes planifican en exceso, se exigen demasiado y se frustran con facilidad cuando las cosas no avanzan al ritmo que ellos marcan.

El trabajo analizó a 48 personas, la mitad de ellas con comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, morderse las uñas, tirarse del pelo o pellizcarse la piel, entre otros, y la otra mitad sin ese patrón. Los investigadores sometieron a todos los participantes a distintas situaciones pensadas para despertar emociones concretas: estrés, aburrimiento, frustración y, también, relajación.

El perfil no es el ansioso, es el perfeccionista

El resultado más llamativo fue que el grupo con conductas repetitivas no respondió mordiéndose las uñas o tirándose del pelo solo ante el estrés. Lo hizo en prácticamente todas las situaciones salvo una: mientras veían una película relajante. Es decir, el gesto no apareció principalmente como respuesta a la tensión, sino como una forma de descargar el aburrimiento y la frustración.

Al analizar los rasgos de personalidad de este grupo, los investigadores encontraron que puntuaban más alto en lo que llaman «perfeccionismo organizacional»: la tendencia a sobreplanificar, a exigirse más trabajo del necesario y a frustrarse rápido cuando el resultado no llega con la rapidez esperada. No es ansiedad en el sentido clásico, sino una especie de impaciencia con uno mismo.

¿Y la productividad qué tiene que ver?

Aquí es donde conecta la idea que muchos defienden hoy, y que la ciencia empieza a respaldar al menos en parte: las personas que se muerden las uñas no necesariamente están nerviosas, sino que tienen una necesidad casi constante de estar haciendo algo. Cuando esa exigencia interna de avanzar, producir o resolver se topa con un momento de espera, de aburrimiento o de inactividad forzada, el cuerpo busca una vía de escape inmediata. Morderse las uñas se convierte entonces en una especie de válvula: una manera de «hacer algo» cuando, en realidad, no hay nada que hacer.

Los propios autores del estudio lo resumen señalando que el aburrimiento y la frustración, provocados por una personalidad perfeccionista de base, podrían ser desencadenantes más importantes que el estrés o la ansiedad por sí solos. No es que la mente esté asustada; es que está acelerada, y no sabe muy bien qué hacer con esa energía cuando toca frenar.

Un gesto que dice más de lo que parece

Esta mirada cambia bastante el enfoque clásico. Durante mucho tiempo se ha intentado frenar este tipo de hábitos tratando la ansiedad de fondo, con técnicas de relajación o control del estrés. Pero si el verdadero motor es la intolerancia a la inactividad y la exigencia personal, la solución pasaría más bien por aprender a gestionar los tiempos muertos: esos minutos sin tareas pendientes que, para una mente perfeccionista, pueden resultar casi insoportables.