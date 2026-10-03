Sumar y Podemos, que gobiernan desde hace 6 años, lideran la marcha por la vivienda en Madrid y llaman a la huelga general

Sumar y Podemos, que gobiernan desde hace 6 años en España, han liderado este sábado la marcha por la crisis de vivienda en Madrid, llamando a la huelga general.

Mientras la legislatura de la coalición Frankenstein encabeza el récord de desahucios y el desplome de la promoción de vivienda pública, los líderes de izquierda aliados al PSOE han salido a las calles de la capital de España para culpar al PP y a Vox de no apoyar los dos decretazos de vivienda que se votaron este viernes.

CCOO y UGT llaman a la huelga general

La de Madrid es una de las manifestaciones convocadas en unas 50 localidades españolas por la crisis de la vivienda, que cuentan también con el apoyo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes pidieron este viernes la participación de la ciudadanía en todas ellas.

«La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización», sostienen los sindicatos a través de un comunicado conjunto.

El respaldo de los okupas de Sol

Unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro manifestaciones desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles. El Sindicato de Inquilinas, que es quien ha organizado las protestas, ha elevado la cifra hasta los 500.000 manifestantes.

Entre el sonido de llaves agitándose se han escuchado diferentes cánticos y proclamas para denunciar la crisis de vivienda en el país como «fuera rentistas de nuestros barrios» o «de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste».

Los participantes en las protestas se han organizado en cuatro columnas que han partido desde distintos puntos de Madrid hacia el centro de la capital.

En concreto, con el lema ‘Hacia la huelga general’, la protesta se ha puesto en marcha en torno a las 12.00 con cuatro puntos de salida simultánea hacia Cibeles: el norte, ubicado en la Glorieta Emilio Castelar, cuyos integrantes han bajado por el Paseo de la Castellana; el sur, desde Atocha, que ha subido por el Paseo del Prado; el este, en el Hospital Princesa, ha recorrido Diego de León y el eje de Serrano/Alcalá; y el oeste, que ha partido de Plaza de España y ha ido por la Gran Vía y Alcalá hasta confluir con los demás alrededor de la fuente de Cibeles.

Sumar sí quiere elecciones

Por su parte, el diputado de Sumar, Enrique Santiago, se ha expresado proclive a romper el pacto de legislatura con el PSOE, defendiendo el anticipo de elecciones, señalando que «no merece la pena» una legislatura «en la que no se pueden aprobar medidas para la mayoría social». Lo ha hecho sin las siglas de Sumar, recuperando las de Izquierda Unida (IU).

También la vicepresidenta del Ejecutivo de Sánchez, y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha animado a participar en las manifestaciones contra el propio gobierno del que forma parte y es ministra de Trabajo. Lo ha hecho desde la localidad de Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social y reto demográfico junto al director de cine Oliver Laxe.

Podemos no quiere elecciones

La líder de Podemos, Irene Montero, y el comunista Enrique Santiago que forma parte de Sumar, han convocado a los medios de comunicación al inicio de la marcha protagonizada por los acampados que siguen okupando la plaza del Sol. Ambos han defendido posiciones contrarias de cara a un posible adelanto electoral.

La europarlamentaria y líder de Podemos, Irene Montero, ha dicho que antes de convocar elecciones prefiere aprobar por decreto la bajada de los precios de los alquileres y expropiar viviendas.