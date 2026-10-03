Invasor marroquí se desnuda en plena calle tras perseguir a una mujer en Huerta Téllez: «¡Guarro!»

Un hombre de origen marroquí ha protagonizado una escena de exhibicionismo en plena calle en la barriada de Huerta Téllez, en Ceuta, después de haber perseguido a una mujer por la zona. La situación, captada en vídeo, muestra al individuo desnudándose en plena vía pública mientras una vecina le increpa: «¡Guarro!».

Las imágenes reflejan cómo el hombre permanece durante un largo periodo de tiempo en la calle, junto a una zona peatonal, mientras se quita parte de la ropa. El individuo llega a quedarse prácticamente desnudo y continúa en el lugar durante varios minutos, sin ocultarse de los vecinos que se encuentran en las inmediaciones.

El episodio se produce después de que, según el relato trasladado por los vecinos, el hombre hubiese seguido y perseguido a una mujer por la zona. La situación generó alarma entre quienes presenciaron los hechos, especialmente por tratarse de un espacio residencial y de tránsito habitual para los vecinos de Huerta Téllez.

Una escena grabada en plena calle

El vídeo evidencia, sin lugar a duda, a un hombre permaneciendo en plena vía pública mientras se desnuda y exhibe su cuerpo ante quienes se encuentran en la zona. La reacción de una de las personas que presencia la escena deja patente la indignación provocada por el comportamiento. «¡Guarro!», se escucha durante la grabación mientras el individuo continúa con su comportamiento.

Las imágenes han vuelto a poner el foco sobre la situación que denuncian vecinos de Huerta Téllez, una zona en la que reclaman mayor seguridad y una respuesta ante comportamientos que consideran incompatibles con la convivencia normal en las calles de la barriada.

El episodio, además, se produce en un contexto de creciente preocupación vecinal por las situaciones que algunas mujeres dicen estar viviendo en espacios públicos. Los vecinos reclaman que sus testimonios sean escuchados y que las calles vuelvan a ser lugares en los que puedan transitar con normalidad, sin miedo a ser perseguidas, observadas o grabadas.

«Las mujeres tienen miedo»

Este episodio se suma al malestar que los vecinos de Ceuta vienen trasladando por la situación de inseguridad que, según denuncian, están experimentando en distintos puntos de la ciudad. Durante las protestas y concentraciones celebradas en las últimas semanas, varias mujeres han relatado públicamente que tienen miedo de determinadas situaciones que se producen en la calle.

Uno de los aspectos que más preocupa, según los testimonios recogidos por OKDIARIO durante estas movilizaciones, es que algunas mujeres aseguran sentirse observadas y grabadas cuando caminan por determinadas zonas. «Nos miran y nos graban», explican, y el miedo a encontrarse con determinadas personas forma parte de las situaciones que los vecinos han puesto sobre la mesa al explicar su preocupación.

Los testimonios recogidos por OKDIARIO durante las concentraciones apuntan a una sensación de inseguridad que afecta especialmente a mujeres que aseguran haber modificado incluso determinados hábitos para evitar situaciones incómodas o intimidatorias.