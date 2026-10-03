El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en la VIII edición del Foro La Toja – Vínculo Atlántico y gran parte de su discurso ha estado centrado en el problema de la vivienda en España. El popular es consciente de que es uno de los problemas que más preocupan a los españoles y ha desglosado algunas de las medidas que pondría en marcha si gana las próximas elecciones generales, entre ellas la construcción de un millón de casas.

Núñez Feijóo ha defendido que «el mercado de la vivienda está roto tras ocho años de inacción, construyendo menos viviendas que ningún otro Gobierno desde el año 1981 con un incremento de la población de entre 4 y 5 millones»: «Es evidente que íbamos a tener una crisis de oferta y eso conllevaría un incremento de precios».

El presidente del PP ha asegurado que «el problema de la vivienda tras ocho años de inacción no se resuelve con dos decretos contradictorios, se resuelve construyendo vivienda». Y es por esto que ya ha hecho su promesa electoral: «Hay que construir un millón de viviendas y crear así 600.000 puestos de trabajo».

«Mi prioridad es la política de vivienda; presentaré una propuesta a los agentes sociales, a los partidos políticos, al sector y aceptaré todas las alegaciones y les aseguro que la aprobaré en el primer mes de Gobierno porque la llevamos trabajando mucho tiempo. La vivienda es el símbolo del fracaso de este Gobierno y debe ser el símbolo del éxito del posterior», ha defendido.

Además, Feijóo ha adelantado algunas de las medidas que llevarán ese futuro plan de vivienda: «Proponemos un plan de choque para rebajar a los menores de 35 años, si se puede a los menores de 40, el 60% de los impuestos; si es segunda vivienda, el impuesto de transmisiones; si es primera, el IVA del 10 al 4%, también la creación de una cuenta de ahorro joven donde se pueda desgravar ese ahorro en el IRPF y unos avales para poder completar las exigencias bancarias».

«Los inquilinos merecen una oferta abundante para que baje el precio, además de las desgravaciones en renta. Los vulnerables, vivienda social a costa del Estado y no de los ciudadanos. Y los propietarios merecen seguridad; con una okupacion ilegal, merecen recuperar su propiedad», ha zanjado.

Adelanto electoral

Sobre el posible adelanto electoral, Feijóo lo tiene claro: llega tarde. El líder del PP cree que «ya sólo queda la salida de que los ciudadanos tomen la palabra»: «España tiene derecho a decidir entre quien ha colonizado y corrompido las instituciones o quien tiene un proyecto para regenerarlas, quien ha naturalizado el enfrentamiento y quien va a iniciar una normalización democrática del país».

«Si 8 años no llegan para solucionar los problemas de la gente, ¿cómo se atreven a pedir más tiempo? Mi país no aguanta más. No puedo prometer un mundo sin desorden, pero sí puedo prometer poner orden en la política española. He cumplido 65 años y no tengo carrera por construir ni un futuro por buscar; mi único objetivo es servir a mi país y mejorar la vida de los españoles, devolverles el tiempo perdido y, cuando España tome la palabra, por fin podemos demostrarle que cumpliremos», ha defendido Feijóo.

La situación en España

Por otro lado, Feijóo ha hecho una radiografía de la situación que atraviesa España desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Para el líder popular «en esta legislatura todo es una maniobra política en la que los intereses generales y los recursos públicos son un mero decorado». «En nuestra historia reciente ha habido mejores y peores gobernantes, pero ninguno se había aplicado con tanta tenacidad a socavar los cimientos democráticos de la nación», ha defendido.

Núñez Feijóo ha asegurado que «el objetivo ha sido dividir el país, enfrentarlo, corromperlo y aislarlo internacionalmente y neutralizar cualquier mecanismo de control»: «Y para eso se han pervertido las reglas democráticas más básicas; todas las instituciones se han puesto al servicio de un proyecto personal y el interés personal se ha impuesto a cualquier proyecto de país».

«En una democracia parlamentaria, las cortes legislan, el Gobierno ejecuta y el poder judicial controla, pero en la democracia en la que estamos, el número de reales decretos sobrepasa cualquier límite de los mandatos de González, Rajoy o Zapatero. De los 40 reales decretos, solo dos se están tramitando como proyectos de ley y ninguno ha finalizado su aprobación», recuerda Feijóo.

Es por esto que dice ser «consciente de los estragos» que está causando «esta forma de gobernar», por lo que «la nación deberá dotarse de refuerzos democráticos para que ningún gobierno del signo que sea pueda volver a apropiarse del Estado».

«La alternativa que presento a mi país tiene la determinación para lograrlo. Me comprometo a que España no volverá a pasar una legislatura sin presupuestos; es más, buscaremos la fórmula legal para que, una vez finalizada la primera prórroga de presupuesto, si no se aprueba el presupuesto, se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones», ha asegurado.

Además, para Feijóo «hay una encrucijada de modelos»: «Uno populista y uno reformista. El populista ha degradado los servicios públicos (suministro eléctrico, la alta velocidad, las autovías, hay una huelga médica…) y el reformista consiste en la reconstrucción de la economía y en la atención a los ciudadanos que devuelva la prosperidad a la nación».