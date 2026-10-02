Feijóo: «Si Sánchez cree que tiene la coartada, que ponga fecha a las elecciones»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «ponga fecha» a unas elecciones generales disolviendo las Cortes Generales «si cree que tiene la coartada».

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición minutos después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado dos decretos-leyes del Ejecutivo en materia de vivienda. El primero de ellos, el de contenido antidesahucios, ha sido derogado con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts, que tenía la llave.

Tras esta votación, Feijóo ha comparecido ante los medios en la Cámara baja y ha emplazado a Sánchez a convocar elecciones anticipadas para que hablen los españoles. «La escapada debe terminar aquí», ha enfatizado el presidente del PP, al tiempo que ha instado a los socialcomunistas a dar paso a la «alternativa concreta, creíble y fiable» que representa su partido.

«Suya es la decisión de seguir toda la legislatura sin cuentas públicas, sin apoyo de la Cámara, con tensiones en el Consejo de Ministros y sometido al desgaste diario de la corrupción, pero tiene que saber que España no aguanta más», ha recalcado Feijóo.

«Hoy se ha acreditado que el señor Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo”, ha destacado, al tiempo que ha incidido en que su partido está «preparado» para una convocatoria de elecciones ya. «Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes», ha apostillado Feijóo.

Además, el líder del PP ha señalado que «es impresentable usar el problema de la vivienda para hacer maniobras electorales». «¿En qué cabeza cabe seguir con esta inestabilidad?», se ha preguntado sobre el actual inquilino de la Moncloa. «Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031. Pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades», ha remachado, con sorna.

«Que salga a la calle»

Junto a ello, Feijóo también ha pedido al presidente socialista que, antes de convocar elecciones, «tenga el arrojo de salir a la calle», no solamente a la Puerta del Sol ni a actos preparados por su partido. «Que salga a todos los rincones del país a decir a los españoles que en España no hay vivienda por culpa de la oposición», le ha retado, dando por hecho que nadie le creerá.

«Hoy no se ha votado un decreto para ayudar a Maricarmen ni a nadie. Aquí se ha traído una excusa para intentar ayudar a Pedro Sánchez. En su aprobación o en su decaimiento solo ha habido cálculo electoral. Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en encuestas», ha sentenciado Feijóo.

El jefe de la oposición también se ha referido a este viernes como «una de las jornadas más vergonzantes de esta legislatura» después de que el Gobierno haya intentado hacer creer que podía resolver el problema del acceso a la vivienda, sobre el que lleva «fracasando ocho años», ha criticado.

De este modo, Feijóo ha asegurado que el rechazo de la Cámara Baja a los decretos de vivienda del Gobierno «garantiza que el problema de la vivienda no esté hoy peor que ayer», porque, de haber sido aprobados, las personas vulnerables iban a ser las perjudicadas al tener más dificultades de alquilar y porque los pequeños propietarios tenían miedo de su aprobación.