Tecnio se consolida como la mayor oferta de formación técnica de España ante el auge de los oficios

Electricistas, soldadores y especialistas en climatización figuran entre los perfiles que las empresas señalan como difíciles de incorporar. En este contexto, Tecnio Formación, del grupo educativo thePower Education, ha reunido hoy en su centro de Alcorcón, el mayor centro de formación técnica avanzada de Europa, a empresas e instituciones con motivo de su inauguración oficial.

La jornada ha puesto en común dos tendencias que afectan al mercado laboral: la necesidad de incorporar profesionales de los oficios técnicos y el creciente interés por aprenderlos. Según datos internos de Tecnio, la demanda de formación en perfiles técnicos ha aumentado un 20 % en 2026 respecto a 2025. Para la compañía, el desafío es convertir ese interés en preparación práctica que responda a los puestos que las empresas necesitan cubrir.

Con la apertura oficial de Alcorcón, Tecnio amplía su capacidad en la Comunidad de Madrid, donde ya contaba con otro centro. El nuevo complejo tiene 3.000 m² distribuidos en tres plantas y puede formar a más de 5.000 alumnos al año. Los espacios del mayor centro de formación técnica avanzada de Europa se han concebido para reproducir entornos de trabajo y permitir que los alumnos practiquen con equipos propios de cada especialidad.

La oferta del centro abarca mecánica del automóvil, fontanería, climatización, electricidad, energía solar fotovoltaica, soldadura y mantenimiento industrial. Más de 20 docentes con la más alta cualificación de distintas especialidades integran el equipo formativo.

Cada itinerario dispone de espacios adaptados a su trabajo: aulas técnicas para electricidad, zonas para instalaciones de fontanería y sistemas térmicos, espacios específicos de fotovoltaica y cabinas de soldadura con mesas autoaspirantes. En esta última especialidad se practican procedimientos como MIG/MAG, TIG o electrodo revestido.

La inauguración también ha servido como punto de encuentro entre la formación, el tejido empresarial y las instituciones. La presencia de compañías como Randstad, Megger y Daikin ha permitido conocer de primera mano las competencias que demandan las empresas y reforzar la conexión entre los programas formativos y la realidad del mercado laboral. El encuentro ha contado, además, con representantes de la Comunidad de Madrid como Belén García Díaz, directora general del Servicio Público de Empleo.

La puesta en marcha del mayor centro de formación técnica de Europa en Alcorcón forma parte del plan de expansión de Tecnio y reafirma la posición de The Power como el grupo educativo con la oferta más amplia, innovadora y de mayor calidad para dar respuesta a las necesidades formativas. El grupo cuenta con más de diez escuelas especializadas y un equipo de más de 400 profesionales. En todo el mundo, ha formado a más de 120.000 estudiantes y está presente en más de 60 países.

Más interés por los oficios y necesidad de relevo generacional

El aumento de las solicitudes de formación coincide con las dificultades que señalan empresas de electricidad, soldadura, automoción, climatización y energías renovables para encontrar profesionales cualificados. A ello se suma el relevo generacional en sectores que necesitan incorporar nuevos trabajadores. El dato del 20 % corresponde a la demanda de formación registrada por Tecnio; la compañía considera que la colaboración con las empresas es necesaria para orientar ese interés hacia competencias con salida laboral.

Tecnio quiere contribuir también a cambiar la percepción de los oficios. Son profesiones que exigen conocimientos técnicos, capacidad para resolver problemas y actualización constante, y pueden ofrecer una trayectoria a jóvenes y a personas que buscan reorientar su carrera. La formación práctica permite conocer cómo se trabaja en cada especialidad antes de dar el paso al empleo.

Rafael Gozalo, co-CEO y co-Founder de ThePower Education, afirma: «Hay un interés renovado por aprender un oficio, y las empresas necesitan profesionales de electricidad, soldadura o climatización. Como el grupo educativo con la oferta más amplia, innovadora y de mayor calidad, nuestro trabajo consiste en conectar esas dos realidades: escuchar a quienes contratan y ofrecer una formación práctica con los equipos y las competencias que encontrarán los alumnos en su futuro puesto. Queremos que más personas vean en estos oficios una trayectoria profesional con futuro».

Por su parte, Belén García Díaz, directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, señala: «La formación es clave para mejorar la empleabilidad y abrir nuevas oportunidades profesionales. Apostar por el aprendizaje a lo largo de la vida permite actualizar competencias, avanzar hacia la especialización y responder a las necesidades de un mercado laboral en constante evolución. Centros como Tecnio Alcorcón contribuyen a conectar la formación con las necesidades de las empresas y a facilitar tanto el acceso al empleo como la mejora de la trayectoria profesional».