La educación madrileña lidera por primera vez el Informe PISA en España con mayor nota que Finlandia, Suecia y EEUU

La Comunidad de Madrid ha liderado por primera vez en su historia el Informe PISA en España, según los datos difundidos este 8 de septiembre. La región ha logrado además una nota superior a la de países considerados referentes educativos mundiales, como Finlandia, Suecia o Estados Unidos, en un estudio que ha evaluado los conocimientos de 760.000 estudiantes de secundaria de 90 países.

El Informe PISA 2025 ha situado a Madrid como primera comunidad autónoma de España en Matemáticas y en Ciencias, y segunda en Lectura, a tan solo dos puntos de encabezar también esta categoría. La región ha mejorado su clasificación en las tres materias respecto a la edición anterior, cuando ocupaba el cuarto puesto en Matemáticas y el quinto en Ciencias.

En Matemáticas, los alumnos madrileños han sumado 477 puntos, la mejor nota de toda España y 20 puntos por encima de la media nacional. La cifra supera también en 14 puntos el promedio de la Unión Europea y de la OCDE. En Ciencias, Madrid ha logrado 495 puntos, con una ventaja de 18 puntos sobre la media española y de 13 y 14 puntos sobre la OCDE y la UE, respectivamente. En Lectura, los 469 puntos madrileños superan en 18 puntos a la media de España y quedan a solo dos del liderazgo absoluto.

El estudio certifica que los alumnos madrileños han obtenido mejores resultados en Matemáticas que sus homólogos de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia o Alemania. En Ciencias, Madrid ha superado a Bélgica, Suecia y Países Bajos, mientras que en Lectura ha rebasado las calificaciones de Noruega, Alemania, Lituania y Francia.

La comparación por comunidades autónomas también deja una brecha amplia: en Lectura, Madrid ha sacado 50 puntos más que el País Vasco. En Ciencias, la distancia ha sido de 36 puntos frente a los vascos y de 23 frente a Navarra. En Matemáticas, el resultado madrileño se ha alejado del País Vasco (419 puntos) y de Castilla-La Mancha (461), ambas con casi un millón menos de alumnos que Madrid.

El Gobierno regional ha vinculado este liderazgo a su apuesta presupuestaria por la educación, con un récord histórico este curso tanto en inversión como en profesorado, becas y ayudas a las familias. Coincidiendo con el arranque del curso 2026/27, la Comunidad de Madrid ha anunciado este mes 673 docentes adicionales en exclusiva para reforzar Matemáticas y Lectura, dentro de un incremento total de más de 1.200 profesores respecto al curso anterior.

Estos refuerzos se suman al Plan de Rescate de Matemáticas desplegado durante el curso 2025/26, una de las medidas con las que el Ejecutivo autonómico ha dicho combatir en las aulas los efectos de la ley educativa estatal, la LOMLOE.

Liderazgo también en Sanidad

Desde el Gobierno regional han subrayado que este resultado se enmarca en una tendencia más amplia: según los principales estudios nacionales e internacionales de referencia, la Comunidad de Madrid ocupa también el primer puesto de España en los indicadores de Sanidad, otro de los grandes servicios públicos autonómicos.