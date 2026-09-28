Abogados Cristianos denuncia al hombre que agredió al cura de Llocnou (Valencia) cuando estaba dando misa

Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia por un supuesto delito de interrupción de culto contra un hombre por agredir al párroco de la Iglesia de San Roc, en la localidad de Llocnou de Sant Jeroni. La agresión se produjo en el altar mayor de la Iglesia de San Roc en el transcurso de una misa. Los hechos han tenido lugar a finales del pasado mes de agosto. En concreto, durante las pasadas fiestas patronales de la localidad.

Llocnou de Sant Jeroni es un municipio de poco más de 500 habitantes ubicado en la comarca de La Safor, en Gandía. Los hechos se produjeron en el transcurso de una misa, que tuvo que ser interrumpida, y durante las pasadas fiestas patronales de Llocnou, a finales de agosto.

El delito de interrupción de culto está tipificado en el artículo 523 del Código Penal (CP). Abogados Cristianos solicita al Tribunal que abra diligencias para esclarecer lo sucedido e identificar e investigar al responsable.

La denuncia solicita que la Guardia Civil o la Policía Judicial efectúen las averiguaciones oportunas para identificar al responsable. Y que, una vez sea identificado, sea llamado a declarar en calidad de investigado. Pide, también, la declaración del párroco agredido, así como la de los feligreses que aquel día se encontraban en el interior de la parroquia en que se produjeron los hechos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellano, ha calificado de «intolerable» que un sacerdote «pueda ser agredido en el mismo altar mientras celebra la misa». Polonia Castellano ha sostenido que entrar «violentamente en una iglesia y atacar al párroco delante de los fieles no puede quedar impune».

Tal como ha explicado, los cristianos «tienen derecho a acudir a misa y practicar su fe sin miedo a ser insultados o agredidos» y ha adelantado que Abogados Cristianos va a utilizar todas las herramientas legales a su alcance «para defender la libertad religiosa y luchar contra la cristianofobia que crece día a día» en España.