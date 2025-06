Polonia Castellanos (Abogados Cristianos): «Sánchez tiraría la cruz del Valle de los Caídos si pudiera»

«Sánchez tiraría abajo la cruz del Valle de los Caídos si pudiera». Lo afirma Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, en una entrevista a OKDIARIO. La abogada le ve «capaz de cualquier cosa para distraer la atención de la corrupción». Tanto que Polonia Castellanos ve a Sánchez capaz, también, de «amañar las elecciones».

Este sábado, cientos de jueces y fiscales se han concentrado ante el Tribunal Supremo para protestar contra el asalto del Gobierno a la justicia. Polonia Castellanos afirma: «Sánchez y Bolaños quieren reformar la justicia para poder delinquir impunemente. Todas las leyes que aprueban van encaminadas a que dejemos de ser una democracia». Abogados Cristianos se ha querellado, esta semana, contra Pumpido por prevaricación y cohecho al no abstenerse en las deliberaciones de la ley de amnistía.

Polonia Castellanos señala además: «Quieren eliminar las acusaciones populares con carácter retroactivo porque hemos impulsado las causas de corrupción». Abogados Cristianos está personada en el caso de David Sánchez. Es una de las acusaciones que ha conseguido sentarlo en el banquillo. Para Polonia Castellanos, «el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo es un fraude de ley de libro, mezquino y cobarde». El líder del PSOE extremeño ha pedido la nulidad del inicio del juicio oral.

Cuñado de Sánchez

La familia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez no es muy amplia pero ha dado mucho juego desde que la pareja está en La Moncloa. Abogados Cristianos se ha querellado también contra el cuñado de Sánchez, Miguel Ángel Gómez. Cuenta Polonia Castellanos que el hermano de Begoña Gómez fue fichado por una productora audiovisual a los 4 meses de llegar al Gobierno. Es la productora que hizo el fallido documental sobre Sánchez y su mujer que ninguna cadena de televisión quiso. Según Polonia Castellanos, «desde que Vancouver Media fichó a Miguel Ángel Gómez ha tenido deducciones fiscales de Hacienda por valor de 16 millones de euros». Y habla de trato de favor: «Los espacios para grabar dentro de La Moncloa son gratuitos para Vancouver Media desde que fichó al hermano de Begoña Gómez».

Abogados Cristianos también se ha querellado, entre otros, contra Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de Gabinete de Sánchez. «Hubo un desfalco evidente en su gestión», señala Polonia Castellanos. Y añade: «Hay sospechas de fraude en el voto por correo». Recuerda el papel en Correos, junto a Serrano, de la fontanera socialista, Leire Díez. Con todo esto, y lo que queda por venir, Polonia Castellanos no tiene dudas: «Sánchez ya debería estar imputado».

Burlas a los católicos

Abogados Cristianos trabaja en el frente de la corrupción política, pero su esencia es defender en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo: «Ahora mismo rondamos los 100 casos en los tribunales». Cruces derribadas, burlas a los símbolos católicos, adoctrinamiento de género en las aulas son, sustancialmente, los casos que denuncian en cualquier rincón, por pequeño que sea, de España: «En España saldría gratis burlarse de los católicos y sus símbolos si no fuese porque nosotros damos mucha guerra».

Polonia Castellanos lamenta: «La fiscalía nunca está de nuestra parte». Pero Abogados Cristianos lo pelea todo. Es el caso de la Cruz del Parque de Ribalta en Castellón, derribada por el PSOE y Compromís. Años después la justicia ha declarado nulo aquel derribo. Los derribos y destrucciones de cruces están a la orden del día en numerosos municipios de España. Como las burlas a los católicos.

El nuevo líder del PSOE en Castilla y León, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, elegido por Sánchez, se paseó por la ciudad encima de un coche blanco que imitaba el papamóvil y bendiciendo con una escobilla del váter. Cuenta Polonia Castellanos que «la jueza suspendió sin motivo la declaración que estaba prevista porque, en el impasse, Carlos Martínez fue elegido secretario general del PSOE regional». Ve la mano de la fiscalía: «La fiscalía ha pasado de trabajar para los ciudadanos a ser el abogado de parte del Gobierno que pagamos todos». Y añade: «Da la sensación de que hay desigualdad ante la ley y que no es la misma para el robagallinas que para el poderoso».

Valle de los Caídos

Castellanos afirma que la llamada (por el Gobierno) «resignificación» del Valle de los Caídos «es ilegal». Argumenta que «el Gobierno no tiene legitimación activa para hacer nada porque el Valle de los Caídos es de la Fundación de la Santa Cruz». Argumenta, además, que «es una zona protegida medioambientalmente, pese a lo cual no hay un plan urbanístico especial aprobado».

Según Polonia Castellanos, el Gobierno está, sobre la marcha, cubriendo estos vacíos legales: «La resignificación del Valle de los Caídos es ilegal, el Gobierno lo sabe y lo usa como pantalla». Por eso, la presidenta de Abogados Cristianos reitera que «Sánchez es capaz de todo» si se ve más apurado aún por la corrupción: «Tiraría abajo la cruz si pudiera».

Sobre el papel de la Conferencia Episcopal, Polonia Castellanos señala: «Tiene sus tiempos y su diplomacia». Y añade: «Nosotros somos más brutos y no tenemos la necesidad de ser diplomáticos cuando vemos que se está incumpliendo la ley de forma descarada y que se quiere derribar la cruz más alta de la cristiandad». Abogados Cristianos ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que declare el Valle de los Caídos Bien de Interés Cultural para aumentar su protección frente al acoso del Gobierno de Sánchez.

Lobby LGTBI: «Cristianofobia»

Estos días llega el llamado Orgullo LGTBI. Abogados Cristianos también ha denunciado ante los tribunales los actos de burla e, incluso, «agresiones físicas» -afirma- contra los católicos y sus símbolos: «Son un ataque directo a la iglesia católica. En Alcalá de Henares entraron en la catedral con la bandera LGTBI agrediendo a los que estaban ahí. No se puede consentir». Polonia Castellanos acusa de «cristianofobia» al lobby LGTBI.

La presidenta de Abogados Cristianos no ve sentido «a celebrar las tendencias sexuales de cada uno si, además, lo que se busca es la normalidad». Pero la respeta. Lo que no entiende es que se financie con dinero público: «Algunas comunidades autónomas dan cuatro millones de euros para lubricantes y preservativos». Dice Polonia Castellanos que «los más perjudicados del llamado Orgullo son los homosexuales porque los estigmatiza».

Niños y adoctrinamiento LGTBI

Polonia Castellanos denuncia el creciente «adoctrinamiento de los niños en las escuelas». Habla de talleres y clases en escuelas públicas y concertadas sin permiso de los padres, «aunque cada vez son más -constata- los que acuden a nosotros a combatir el adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género». Abogados Cristianos recoge cualquier denuncia en cualquier parte del territorio nacional: «En Castellón encontramos libros que enseñaban a niños de 11 años cómo cocinar con semen».

Según Polonia Castellanos, «la ideología de género se cuela también en las comunidades del PP y en colegios concertados». Y cita el famoso Colegio del Pilar de Madrid: «Me da pena que colegios públicos y concertados dé estas clases de adoctrinamiento». Castellanos no pide prohibirlas. Pide que «los padres puedan elegir libremente si sus hijos asisten o no».

Óscar Puente

Polonia Castellanos trabajaba en el Ayuntamiento de Valladolid en la época previa a Óscar Puente cuando el popular Javier León de la Riva era el alcalde. Estando embarazada la echaron «para colocar -cuenta- a una candidata de Izquierda Unida». Confiesa que aquello fue muy duro, pero reconoce que le sirvió para reflexionar: «Ante tantas injusticias, todos tenemos la necesidad de hacer algo». Y así nació la Asociación de Abogados Cristianos, precursora de la actual fundación: «Alguien lo tenía que hacer y me tocó a mí».

Este trabajo, con cuatro hijas, le ha costado tiempo familiar y acoso público: «Quequé, el presentador de la SER, difundió mi teléfono y recibí 800 llamadas insultándome en pocas horas». A Abogados Cristianos le llaman de todo: secta, ultraderecha… Castellanos se ha acostumbrado: «Estoy por encima de todo eso».

Polonia Castellanos dirige Abogados Cristianos desde Valladolid. Ha venido a Madrid en AVE: «Iba lleno, eran las 4 de la tarde y no funcionaba el aire acondicionado». Dice que a Óscar Puente lo conocen muy bien en Valladolid. Le preguntamos por su tren de vida: vacaciones en Puente Romano (Marbella), yates de lujo en Ibiza y Formentera, coches de alta gama… Polonia Castellanos contesta: «Me extraña que Óscar Puente siga indemne y sin ser investigado con lo imprudente que es».