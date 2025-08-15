Javier Lambán, el que fuera presidente de Aragón y ex líder del PSOE de la región, ha muerto este viernes a los 67 años. El que liderase la autonomía entre 2015 y 2023 reconoció en su libro de memorias, Una emoción política, que padecía esclerosis múltiple desde 2010. También era diabético y sufrió un cáncer de colon en 2021.

El ex dirigente socialista admitía sus discrepancias con el líder de su partido, Pedro Sánchez, a quien acusó de tener una «obsesión enfermiza» con tener controlados a los líderes territoriales. Del secretario general de su partido dijo que tuvo «tres o cuatro episodios» en los que el presidente del Gobierno lo llamó con «ira» y «pérdida de control» para reprocharle «comentarios que había hecho y que no le habían gustado».

«Las reacciones del presidente eran iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y más fruto de una obsesión que de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en el PSOE se admitían con bastante naturalidad», recordaba entonces el ex presidente de Aragón.

Reacciones de compañeros del PSOE

El otro barón socialista crítico con Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el fallecimiento de Lambán, al que ha descrito como «gran amigo, excelente persona y político ejemplar». «Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía. Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo», ha añadido a través de un mensaje de la red social X, antes Twitter.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía. Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi… pic.twitter.com/PGr7IEuTh7 — Emiliano García-Page (@garciapage) August 15, 2025

El jefe del Gobierno también ha manifestado su pesar por la muerte del que fuera presidente aragonés a través de la misma plataforma: «Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán». «Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable», ha apostillado el secretario general del que era su partido y transmite sus «condolencias a su familia y seres queridos».

Por su parte, su sucesora como líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha alabado «su amor» por su tierra. «Su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria. Mi pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos», ha añadido en el mensaje de la también ministra de Educación y portavoz del Gobierno.