Illes Balears-Anderletch: primer test de la pretemporada

El Illes Balears Palma Futsal inaugura este sábado (17:00 horas / IB3 TV) su pretemporada con el XIII Ciutat de Palma – Memorial Miquel Jaume THB Hotels – Motorisa, el torneo más especial del verano para el club. El campeón belga, el RSC Anderlecht, se estrena en esta cita por primera vez en su historia y medirá el nivel del nuevo proyecto dirigido por Antonio Vadillo tras algo más de dos semanas de intenso trabajo.

El conjunto belga llega a Son Moix como vigente campeón de liga y aspirante a la Champions, con nombres muy conocidos para la afición balear como Diego Mancuso, Cainan o Grello, y con un nuevo técnico, el español Álvaro Martínez, que sustituye a Luca Cragnaz tras cinco años al frente. Después de debutar en pretemporada con una contundente victoria por 11-2 ante el Blue Magic FC de Dublín, afronta en Palma su primer gran test.

Para los mallorquines, el Ciutat de Palma supone mucho más que un amistoso. Desde su primera edición en 2012, el Illes Balears Palma Futsal ha levantado el trofeo en ocho de las doce ediciones disputadas, convirtiendo la cita en un clásico de referencia internacional. Son Moix volverá a acoger al equipo por primera vez desde las semifinales de liga ante el Barça y servirá también para presentar ante su afición a las cinco incorporaciones de este verano: Lucão, Dennis, Deivão, Lin y Alisson.

En el capítulo de bajas, Antonio Vadillo no podrá contar con Manuel Piqueras, que continúa en proceso de recuperación de la lesión de rodilla que sufrió la pasada campaña, ni con Lucas Machado, que arrastra molestias. La convocatoria la completará Javi Pérez, jugador del filial.

El XIII Ciutat de Palma será el primer examen serio para los mallorquines antes de viajar a Portimão, donde se enfrentarán a Sporting Clube y Benfica, y después a Galicia, para cerrar la preparación ante el Noia Portus Apostoli. Un test de altura para empezar a rodar en un año cargado de retos.

Antes de que ruede el balón, a partir de las 16:50 horas, la afición podrá disfrutar de la presentación oficial de la plantilla. Los jugadores irán saliendo a la pista uno por uno para recibir el aplauso de los suyos, en un emotivo reencuentro con los protagonistas de la pasada campaña y la ocasión perfecta para dar la bienvenida a las caras nuevas.

Tras el desfile, llegará el turno de las palabras. El capitán Carlos Barrón, el entrenador Antonio Vadillo y el director general José Tirado se dirigirán al público para agradecer su apoyo y encender la chispa de una temporada que promete grandes emociones. Será el pistoletazo de salida a una nueva aventura en la que Son Moix volverá a ser el gran escenario de los sueños del equipo y su gente.

Con Jaume Anglada

El Illes Balears Palma Futsal lanzará este sábado un mensaje de apoyo a Jaume Anglada, autor del himno del club, que continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases tras el accidente sufrido el pasado 8 de agosto. Al término del calentamiento, la afición será invitada a cantar el himno más fuerte que nunca, con la letra proyectada en los videomarcadores. Después, la plantilla se recogerá en una foto con una pancarta de ánimo para desearle fuerza en su recuperación.